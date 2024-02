"Via dal Psg in estate": l'annuncio choc di Mbappé

Le strade di Kylian Mbappé e del Paris Saint-Germain si divideranno. L’ufficialità è arrivata nella giornata odierna, nonostante il giocatore avesse la possibilità di rinnovare esercitando la clausola automatica di rinnovo del suo attuale accordo con il Psg che gli avrebbe portato non solo un ulteriore bonus salariale, ma anche un ulteriore assegno per un totale di oltre 200 milioni di impegno monetario annuo.

Secondo quanto riportato da The Atlantic, invece, Mbappé nella giornata odierna ha comunicato al patron del club Nasser Al-Khelaifi la decisione presa per il proprio futuro, ossia quella di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e di andare via a parametro zero. La carriera del fuoriclasse di Bondy al Psg inizia nel 2017, quando il club lo preleva dal Monaco per la cifra di 180 milioni di euro. Con i parigini Mbappé vince cinque campionati nazionali - il sesto potrebbe arrivare al termine di questa stagione -, due coppe di lega, tre coppa di Francia e quatto Supercoppa.

La sua carriera sotto la Torre Eiffel però è costellata anche di tanti successi con la nazionale, con la quale solleva il Mondiale nel 2018 e una Uefa Nations League nel 2021, oltre che a livello individuale. Mbappé infatti con il Psg mette a segno 243 reti in 290 presenze, diventando il più prolifico goleador della storia del club. Non gli riesce, però, di sollevare la Champions League, riuscendo solo a sfiorarla nel 2020, quando in finale si deve arrendere al Bayern Monaco di Lewandowski.

In Francia e non solo sono tutti concordi sul futuro del capitano della nazionale: sarà il Real Madrid la sua prossima squadra. In casa Psg, invece si guarda già al possibile sostituto, con occhi puntati su Rafael Leao.