Via al mercato, l'Inter fa subito la "voce" grossa. Milan su Gabbia

Milano - Il primo botto del calciomercato invernale 2024 lo ha fatto esplodere l`Inter che a cavallo di San Silvestro e Capodanno ha trovato un accordo di massima col Bruges per portare in nerazzurro Tajon Buchanan. Da limare ora solo gli ultimi dettagli per completare l`affare entro la Befana. Operazione da 7 milioni più bonus; mentre l`esterno canadese si legherà ai nerazzurri fino al 2028 con uno stipendio da 1,6 milioni a stagione più bonus. E non finisce qui: i nerazzurri stanno blindando tutte le loro stelle. Dopo aver prolungato i contratti di Dimarco (2027), Darmian (2025) e Mkhythrian (2026) è in dirittura d`arrivo il rinnovo di Lautaro Martinez fino al 2028. Per il capitano nerazzurro pronto un ingaggio da 8 milioni annui più premi, che lo renderanno il più pagato della rosa interista.

Traguardo meritato, a suon di gol. Davanti non va escluso un rinforzo last minute a fine mese per Inzaghi, intanto Marotta e Ausilio sono molto avanti nei contatti per portare a parametro zero Piotr Zielinski ad Appiano Gentile dal prossimo luglio. Il centrocampista polacco è in scadenza col Napoli a giugno e non ha trovato l`accordo col club di De Laurentiis per il rinnovo. E così l`Inter può approfittarne: pronto un triennale da 4,5 milioni a stagione più una ricca commissione per il suo agente Bolek.

Da una sponda all`altra del Naviglio, dove il Milan si appresta a riaccogliere Matteo Gabbia dal Villarreal. I rossoneri cercano un altro centrale (idea Brassier del Brest) e potrebbero fare una mossa pure a centrocampo, dove Krunic resta in uscita (piace a Lione e Fenerbahce). Nelle prossime settimane i rossoneri proveranno a blindare Maignan: sul piatto il prolungamento fino al 2028 con ingaggio da 6 milioni a stagione.

Senza Decreto Crescita la situazione si è complicata per i nostri club, ma dalle parti di via Aldo Rossi potrebbero fare uno strappo alla regola per il portierone. Il problema è che le big europee possono garantire al francese uno stipendio in doppia cifra. Se ne riparlerà. La Fiorentina ci prova per Zaccagni (Lazio). Il Napoli stringe per Samardzic (Udinese) e Mazzocchi (Salernitana): idea Tomiyasu (Arsenal) per la retroguardia. Restando in tema di difensori centrali, Bonucci non ha cambiato idea dopo la trattativa saltata con la Roma: vuole tornare in Serie A per riconquistare la nazionale. Sondaggio del Genoa per rimpiazzare Dragusin diretto al Tottenham per 30 milioni.

Infine la Juve è a caccia di un centrocampista: il nome di Hojbjerg (Tottenham) resta da tenere d`occhio, anche se non si escludono sorprese da parte di Giuntoli che intanto lavora ai rinnovi di Szczesny e Rugani fino al 2026.