Messi contro il Psg: "Unico argentino ignorato, d'altronde hanno perso al Mondiale..."

Un amore mai sbocciato per davvero, quello tra Lionel Messi e il Paris Saint-Germain, e non solo per la maniera in cui si è bruscamente interrotto il rapporto lavorativo tra le parti.

Le frizioni col Psg

Aldilà di un più che comprensibile entusiasmo iniziale, la scintilla non è mai scoccata neppure coi tifosi parigini, i quali, specie nell'ultimo periodo, hanno spesso e volentieri puntato il dito contro La Pulga, incolpandolo di non impegnarsi in campo e di aver mostrato uno scarso attaccamento alla maglia. E questo nonostante i 32 gol e 35 assist in 75 presenze totali con la maglia del Psg.

Il burrascoso divorzio è arrivato a giugno, quando Messi ha lasciato Parigi alla scadenza naturale del contratto, scegliendo di attraversare l'oceano e di indossare la maglia dell'Inter Miami dopo la corte serrata di David Beckham. Il numero dieci della Albiceleste ha ancora qualche sassolino da togliersi dalle scarpe, e lo mostra chiaramente nel corso di un'intervista concessa a Espn.

"Sono stato l'unico giocatore dei 25 dell'Argentina a non aver ottenuto un riconoscimento da parte del club" , rivela il fenomeno di Rosario. "D'altronde era comprensibile, a causa nostra la Francia non si è confermata campione..." , affonda. Ma a parte la brusca interruzione del rapporto, in effetti, Messi non si è mai adattato al Paris Saint-Germain a causa di una "frattura con un gruppo significativo di tifosi" . "A Parigi non è andata come speravo e non stavo bene" , ammette l'ex leader del Barcellona. "Però mi dico sempre che le cose non succedono per caso: anche se non ho avuto un buon rendimento, quando ero lì sono diventato campione del mondo".

La destinazione americana

L'esperienza a Miami è gratificante, e il numero dieci dell'Albiceleste spiega di aver ritrovato la gioia di stare in campo. "Amo quello che faccio, mi piace giocare, e ora ho scoperto un modo diverso di farlo" , spiega infatti durante l'intervista, "ecco perché ho deciso di venire a Miami e di non continuare la mia carriera altrove: qui lo vivi in un modo diverso".

Col club della Mls è in essere un contratto fino al dicembre del 2025, ma Messi non ha assolutamente ancora preso in considerazione l'idea del ritiro. "Non ci ho pensato, non voglio pensarci perché voglio continuare a godermi quello che faccio" , spiega La Pulga. "Aver lasciato l'Europa per venire qui è stato un passo importante, ora non voglio pensare al successivo".

La nazionale

L'obiettivo di Messi è indossare la fascia di capitano anche nella prossima edizione della Copa America, per difendere il titolo conquistato, mentre i Mondiali del 2026 sono ancora un traguardo troppo lontano nel tempo. "Ora penso solo alla Coppa America" , annuncia, "dopo vedremo, dipenderà da come mi sento, vedrò giorno per giorno, mancano tre anni".