Occhio a queste maglie di Messi: valgono milioni di euro

I collezionisti che se lo possono permettere stanno per affilare le lame, di certo. La famosa casa d'aste inglese Sotheby's con il quartier generale a New York ha da poco messo all'asta un set di sei maglie indossate dal campione del mondo e capitano dell'Argentina, Lionel Messi, durante il Mondiale invernale in Qatar ormai un anno fa.

" Questa è la tua occasione per possedere un pezzo di storia del calcio ", twitta prontamente Sotheby's. Nel dettaglio, le sei magliette della "Pulce" riguardano due delle tre gare giocate nei gironi di qualificazione (si tratta di Arabia Saudita e Messico), quella degli ottavi contro l'Australia, la maglia dei quarti di finale contro l'Olanda finita ai quarti di finale, poi c'è quella della semifinale contro la Croazia corredata da un gol e un assist di Messi e quella della finalissima contro la Francia con doppietta del numero 10 e il trionfo finale alzando al cielo d'Arabia la coppa più importante del mondo. Ma qual è il loro valore? Non c'è scritto, la casa d'aste si limita a scrivere che la stima è "su richiesta": gli esperti spiegano che il valore complessivo stimato supera i 10 milioni di dollari (circa 9,15 milioni di euro), ciò significherebbe poco meno di due milioni di dollari a maglietta.

Six shirts worn by the one-and-only Lionel Messi during the 2022 FIFA World Cup in Qatar are coming to auction at Sotheby’s. This is your chance to own a piece of football history. https://t.co/RIVKdGhBFz pic.twitter.com/19N0rvSMcg