Milan choc: il Bologna ribalta i rossoneri nel secondo tempo, la tripletta di Mbangula vale il 2-4 a San Siro

Prima e pesantissima sconfitta del Milan in campionato per 4-2, davanti al pubblico di San Siro, contro il Bologna. I rossoneri di Amorim, dopo un primo tempo dominato per larghi tratti e ribaltato dopo lo 0-1 iniziale del Bologna, perdono la bussola nella ripresa subendo due reti nel giro di un minuto e mezzo (tra il 61’ e 62’) che danno il via alla vittoria, strameritata, degli emiliani che hanno in Mbangula il protagonista assoluto, autore del quarto gol (il terzo personale) all’86’.

Uno stop inatteso, la squadra rossonera stava facendo bene in campionato con 5 vittorie e tre pareggi prima della sconfitta di oggi. Un ottimo Bologna, ben messo in campo da Palladino, torna a vincere in casa dei rossoneri dopo oltre 10 anni: in classifica, il Milan è adesso quinto in classifica a 18 punti, felsinei momentaneamente all’undicesimo posto con 11 punti. Da capire, adesso, come ci si preparerà al derby di sabato contro l’Inter.

L’avvio è del Bologna

Pronti via, il primo tiro verso lo specchio della porta lo calcia Pobega al 1’ ma fa buona guardia Maignan. È comunque il segnale che il Bologna parte con il piede sull’acceleratore e dopo aver creato altri pericoli dalle parti della difesa rossonera soprattutto con Zortea, all’8’ minuto si porta in vantaggio con la rete di Mbangula grazie all’assist di Pobega, il tutto in posizione regolare ed è l’1-0 per gli ospiti.

La reazione del Milan: doppio Cisse

I rossoneri allenati da Amorim non si perdono d’animo e aumentano la pressione in avanti. Appena sei minuti dopo, al 14’, arriva il gol del pari con Cisse: grave errore di Theathe che si fa rubar palla da Hutchinson, assist immediato per il compagno di squadra che con freddezza infila Skorupski, parità ristabilita quasi subito, 1-1 dopo nemmeno un quarto d’ora.

Il Milan preme sull’acceleratore ma la difesa emiliana si fa trovare preparata. Poi è il Bologna, al 25’, a rendersi pericoloso con una giocata di Bernardeschi, il Milan si salva in corner.

Due minuti dopo, però, San Siro esplode di gioia: al 27’ arriva la doppietta di Cisse, sempre più determinante: grande assist di Tomori, l’attaccante rossonero riesce a mettere in rete lasciato colpevolmente solo dalla difesa del Bologna, risultato ribaltato e 2-1 per il Milan. I rossoneri prendono il pieno controllo della gara: al 32’ Skorupski è bravo ad anticipare Bartesaghi uscendo in scivolata in area di rigore. Al 40’ Jashari scaglia un tiro dalla distanza che finisce fuori di poco. Al 45’ punizione dalla tre quarti di Bartesaghi, palla al centro area ma l’estremo difensore rossoblu respinge con il pugno.

Il Bologna ribalta la gara

Amorim opera dei cambi importanti con l’ingresso in campo di Modric, Pulisic e Diawara inizialmente risparmiati per tenerli “freschi” nel derby di sabato prossimo ma è il Bologna che in due minuti ribalta totalmente il punteggio. Al 61’c’è l’autorete di Bartesaghi, sfortunato nel deviare dentro la propria porta il calcio di punizione di Miranda appena entrato in campo, 2-2. La difesa rossonera non ha nemmeno il tempo di riorganizzarsi che al 62’ arriva il 3-2 targato Bologna e targato Mbangula, autore di una doppietta: il protagonista è sempre Miranda, decisivo, che crossa in area per la testa del calciatore belga che trafigge Maignan saltando secco Diawara.

Il Milan prova una comprensibile reazione ma sembra stordito: al 67’ doppio cross da parte di Pavlovic ma non pungono, due minuti dopo i rossoneri si mettono a trazione anteriore con, di fatto, tre attaccanti vicini come Ramos, Camarda e Pulisic. Al 75’ il Bologna va vicino alla quarta rete con Cambiaghi, a Maignan spiazzato, ma il tiro esce fuori di pochissimo. All’80’ Cisse ci prova ma il suo tiro-cross prende soltanto l’esterno della rete. All’83’ Camarda a un passo dal primo gol in rossonero, il colpo di testa su cross di Cisse esce fuori per millimetri.

Tripletta di uno scatenato Mbangula

La ciliegina sulla torta arriva al minuto 86 quando il Bologna sfrutta una ripartenza, con il Milan ormai tutto in avanti: Odgaard sgroppa sulla fascia, trova Mbangula al centro dell’area di rigore e per il calciatore belga è una notte da sogno, prima tripletta in Serie A, punteggio di 4-2. La luce, per i rossoneri, ormai si è spenta: i tre minuti di recupero non cambiano il punteggio, i tifosi del Milan iniziano ad andare via, finisce 4-2 per gli emiliani.

Il tabellino

Milan (4-2-3-1): Maignan; Tomori (46’ Modric), De Winter, Pavlovic, Estupinan (58’ Diawara); Musah, Jashari; Hutchinson (58’ Pulisic), Cisse, Bartesaghi (63’ Camarda); Ramos (87’ Comotto). All. Amorim.

Bologna (3-4-3): Skorupski; Darmian (59’ Vitik), Casale (79’ Helland), Theate (70’ Heggan); Zortea, Pobega, Ferguson, Alhassane (59’ Miranda); Bernardeschi (59’ Cambiaghi), Odgaard, Mbangula. All. Palladino.

Marcatori: 8’, 62’ e 86’ Mbangula (B), 14’ e 27’ Cisse (M), 61’ autogol Bartesaghi

Ammoniti: 75’ Pobega (B), 84’ Heggem

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata)