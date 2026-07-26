Milan, esordio tra luci e ombre. Camarda vola, Gila si ferma

Qualche luce e più di un’ombra vengono fuori dal primo test amichevole del Milan di Amorim a Glasgow con il Celtic. Scenario inevitabile a pochi giorni dall’inizio della stagione scandita da cambiamenti strutturali. Partiamo dalla luce di Chukwueze, di rientro dal prestito, e messo sotto osservazione da Amorim che ne ha addirittura ritoccato il ruolo. Tra lui e Camarda, fresco di rinnovo che vuol dire fiducia illimitata nel suo talento, l’intesa è già a buon punto. Il giovane centravanti, di rientro da Lecce (dove ha avuto un infortunio alla spalla), si è procurato il rigore dell’1 a 2 calciato alla perfezione e poi chiuso sul 2 a 2 un assist del nigeriano. Dettaglio quest’ultimo sufficiente per far dare al tecnico una notizia di mercato: «Camarda rimarrà con noi!». Che vuol dire: niente prestito e presenza fissa nella rosa dei titolari. Questo vuol dire anche che Gimenez resta sul mercato e che l’altro esponente da tenere sotto la lente è il neoarrivato Kostic. Poi possiamo alle ombre. Innanzitutto i due gol subiti frutto di un paio di retro passaggi sbavati da Comotto il primo e da Pavlovic il secondo, segno di una difficoltà a gestire il nuovo comandamento di Amorim in materia di aggressione in avanti della difesa. Il portiere Torriani è senza colpe. Secondo motivo di preoccupazione l’insulto muscolare tradito da Gila, al debutto e dopo appena 20 minuti. Per fortuna anche in questo caso il commento di Amorim è rassicurante: «Non dovrebbe essere niente di serio, si è fermato subito». Indurimento muscolare raccontano gli addetti del club: seguiranno esami. Mercato esuberi: Bennacer ha risolto il contratto con i rossoneri e concluso l’intesa con Al-Gharafa (Qatar) .