Milan-Inter 1-1, semifinale in bilico: Calhanoglu risponde ad Abraham, Maignan super

È un altro pari che lascia un po’ di amaro in bocca all’Inter e tiene col fiato sospeso tutta Milano per l’esito conclusivo della semifinale di coppa Italia. Apre il Milan, chiudono i neroazzurri con il pari di Calhanoglu e un paio di golose occasioni (Zalewski e Mkhitaryan) sventate da Maignan. L’appuntamento è per mercoledì 23 aprile. Succede quasi tutto nella seconda frazione dopo le schermaglie del primo tempo con una striscia di provvidenziali parate di Martinez (su Leao e Abraham) e dello stesso Maignan (sul colpo di testa a colpo sicuro di Frattesi): in apertura di tempo il destro di Abraham (dopo rimpallo su Fofana) coglie di sorpresa tutta la sorpresa neroazzurra, la fucilata di Calhanoglu testimonia l’incertezza del portiere francese. Conceiçao si attrezza col 4-4-2 che gli consente di correre un numero minore di rischi rispetto alle note abitudini, Inzaghi pensa alla sfida di sabato sera a Parma e prova a risparmiare preziose vitamine schierandole in panchina e dovendo rinunciare a Lautaro e Dumfries infortunati.

Nel Milan Reijnders e Fofasna dominano nei loro territori e i lampi di Leao sono le luci che abbagliano l’Inter, specie con un tiro a giro nel finale. Calhanoglu è il vero ispiratore del recupero interista e quando arrivano i rinforzi dalla panchina c’è bisogno di qualche prodezza di Maignan per evitare di finire sotto.