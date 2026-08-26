Milan, Juve & C. sei giorni per candidarsi ad anti Inter

A una settimana dallo stop alle trattative estive di calciomercato tutte le big scalpitano e vanno a caccia degli ultimi colpi last minute per alzare l’asticella delle ambizioni e candidarsi al ruolo di anti-Inter. I Campioni d’Italia, infatti, restano la squadra da battere, nonchè quella con l’organico più ricco e profondo. Motivo per cui con Asllani in partenza per gli Emirati Arabi (destinazione Al-Jazira in prestito con obbligo di riscatto per un pacchetto complessivo da 9 milioni) non dobbiamo attenderci granché dai nerazzurri in questi ultimi giorni, a meno che non spunti un’occasione low-cost come quinta punta. Quella, infatti, sarebbe la ciliegina sulla torta per Chivu.

Da una sponda all’altra del Naviglio, dove il Milan è al lavoro per consegnare ad Amorim il fantasista di piede mancino richiesto: il sogno resta Brahim Diaz del Real Madrid (pista complicata) mentre l’ultima idea rossonera porta ad Alvyn Sanches dello Young Boys. Capitolo uscite: il Diavolo lavora per disfarsi dei numerosi esuberi. Fatta per Nkunku al Lipsia in prestito con diritto di riscatto (affare da 35 milioni potenziali); mentre Gimenez aspetta sempre il Porto. Per Tomori e Fofana possibile approdo in Premier League, dove non decolla la pista Aston Villa per Leao. Il Diez lusitano ha declinato le avance del club allenato da Emery, dopo aver scattato le opzioni Al-Hilal e Newcastle. Al momento l’unica strada percorribile resta quella che porta al Galatasaray, ma i turchi giocano al ribasso rispetto alle richieste milaniste (50 milioni).

Molto attiva anche la Juve che alza il pressing per lo svincolato Kessie (pronto un biennale da 4 milioni più ricchi bonus): a fargli spazio Miretti diretto verso il Besiktas. Davanti è a caccia al centravanti fisico invocato da Spalletti: fari puntati su Sorloth dell’Atletico Madrid (possibile scambio con Nico Gonzalez) e Mateta (al Crystal Palace può finire in cambio David). Vuole una punta anche Fabregas: assalto lanciato per strappare Kean alla Fiorentina (offerti ieri 40 milioni bonus inclusi).

Pure Gasperini desidera innesti offensivi per la sua Roma: nel mirino ci sono Fofana (Lione) e Gittens (Chelsea), con Soulé ormai destinato a lasciare la Capitale. Infine Allegri si conferma essere il solito aziendalista: nessuna richiesta di mercato esplicita a De Laurentiis, anche se pure Max gradirebbe un tassello davanti. In lizza ci sono Guiu (Chelsea), Zeballos (Boca Juniors) ed Esposito (Cagliari).