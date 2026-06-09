Mondiali, tutte le curiosità su stadi, ritiri, spostamenti e sicurezza

Nonostante l’ennesima assenza dell’Italia abbia rovinato la festa ai tifosi azzurri, il resto del mondo del calcio sta per unirsi per celebrare il mondiale più grande, complesso e costoso di tutti i tempi. L’edizione numero 23 della Coppa del Mondo organizzata dalla Fifa è all’insegna del gigantismo: 48 squadre, sedici città ospitanti distribuite su tre paesi, spesso separati da distanze enormi. Stati Uniti, Canada e Messico sono pronti a ricevere milioni di tifosi e fare di tutto per offrire al mondo uno spettacolo indimenticabile. Vediamo quali saranno gli impianti ad ospitare le partite, dove si terranno i ritiri ma anche chi viaggerà di più e le enormi risorse dedicate a garantire la sicurezza di questo evento gigantesco.

Dagli stadi storici alle arene high tech

I sedici stadi che ospiteranno le partite del primo mondiale a 48 squadre offrono uno spaccato degli sport nel Nord America. Si va dagli impianti della Nfl, templi del football americano all’insegna della massima tecnologia e costati una fortuna, a stadi molto più modesti come quelli canadesi fino agli impianti messicani, rinnovati da poco. L’attenzione di tutti gli amanti del calcio si concentra sul mitico Estadio Azteca, dove, dai 2.220 metri sul livello del mare di Città del Messico, sembra quasi di toccare il cielo. Lo stadio della mano de Diòs ma anche del gol del secolo è lo stesso di Italia-Germania 4-3, partita più bella del 20° secolo e di una serie infinita di storie che grondano fascino. Dopo importanti investimenti, l’Azteca è ora un impianto molto moderno, con la capienza ridotta a “solo” 83 mila spettatori: la speranza è che, a partire da Messico-Sudafrica, gara iniziale della rassegna nordamericana, la storia dell’unico stadio ad ospitare tre mondiali si arricchisca di memorie. Tra gli undici impianti a stelle e strisce, quello dal pedigree calcistico più importante è sicuramente il MetLife Stadium di East Rutherford, poco fuori New York: dopo la ristrutturazione del 2010 ci si sono giocate la finale della Copa America Centenario, persa dall’Argentina di Messi e quella del mondiale per club vinto dal Chelsea di Maresca.

Altrettanto abituato al soccer è l’Hard Rock Stadium di Miami, dove si disputerà la finalina e si è giocato il primo Clasico internazionale tra Real Madrid e Barcellona. L’Argentina campione del mondo debutterà a Kansas City, nel cavernoso Arrowhead Stadium, casa dei Chiefs, che ha ospitato la gara più rumorosa di sempre con ben 142,2 decibel. Il Rose Bowl del rigore sbagliato di Baggio è stato sostituito dal modernissimo SoFi Stadium di Inglewood, dove giocheranno gli Stati Uniti, dove si terranno le cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici di Los Angeles. Le arene chiuse, con aria condizionata come i costosi impianti di Dallas ed Atlanta, faranno compagnia a stadi tradizionali come quelli di Foxborough, Philadelphia, San Francisco e Seattle. La Bosnia, che ha eliminato gli Azzurri, debutterà a Toronto contro i padroni di casa del Canada mentre la Turchia di Montella affronterà l’Australia a Vancouver, stadio che ospitò le cerimonie delle Olimpiadi invernali del 2010. Lo stadio più affascinante è però l’Estadio Bbva di Monterrey, ultra-moderno e con vista panoramica del Cerro della Silla, montagna alta oltre 1.800 metri.

Ritiri tra città e località tranquille

Se nelle edizioni passate le località dei ritiri delle squadre partecipanti ai mondiali di calcio erano noti con mesi di anticipo per consentire ai tifosi di prenotare per tempo, esigenze di sicurezza hanno convinto le autorità e la Fifa a ritardare la pubblicazione dell’elenco a pochi giorni dall’inizio della manifestazione. Solo nove delle 48 nazionali partecipanti hanno scelto di avere i propri ritiri in Canada o in Messico, con le rimanenti 39 squadre che si sono distribuite nel territorio degli Stati Uniti. A parte Canada e Messico, la scelta della nazionale iraniana di basarsi a Tijuana è stata pressoché obbligata, visto il conflitto in corso nel paese mediorientale. Curiosa la scelta di Panama di passare il proprio mondiale nella cittadina di New Tecumseth, all’estrema periferia di Toronto, in mezzo alla campagna. In realtà la logica seguita dalle varie nazionali varia tantissimo: se ci sono squadre che hanno preferito basarsi in grandi città come la Francia e il Brasile, Boston e New York rispettivamente, altre hanno scelto località molto più isolate, spesso sconosciute ai più.

C’è anche stato chi ha preferito città turistiche come Cancun, Palm Beach, Boca Raton o Santa Barbara per facilitare, forse, la vita ai fedelissimi che vorranno seguire i propri beniamini dall’altra parte dell’Atlantico. Curioso come l’Austria abbia scelto la cittadina di Goleta, vicino a Santa Barbara mentre l’Iraq ha scelto la contea di Greenbrier, nel cuore degli Appalachi: la Norvegia ha invece scelto Greensboro, sede di uno dei campus dell’Università della North Carolina per le strutture atletiche all’avanguardia. Una scelta simile è stata fatta dall’Egitto, che sarà basato a Spokane, non lontano dall’Università di Gonzaga famosa per il basket: oltre agli impianti sarà stato il clima mite dello stato di Washington a convincere i Faraoni a scegliere la cittadina come base per il proprio mondiale.

Il problema sicurezza

Se le prime pagine sono state occupate dalla controversia relativa alla partecipazione della nazionale iraniana al mondiale nordamericano, la questione della sicurezza nelle sedici città che ospiteranno la Coppa del Mondo più grande di tutti i tempi è quantomai attuale. La presenza di Team Melli durante il conflitto che sta vedendo il regime islamista fronteggiare una delle nazioni ospitanti è stata in parte risolta con la scelta della città messicana di Tijuana come base per la delegazione iraniana. L’impossibilità di richiedere dei visti normali costringerà l’Iran a giocare le tre partite della fase a gironi negli Stati Uniti con l’obbligo di lasciare il paese immediatamente dopo il triplice fischio. I problemi, però, sono legati alla moltitudine di minacce che potrebbero rendere un incubo il mondiale nordamericano. L’amministrazione statunitense non ha voluto lasciare niente al caso, schierando un vero e proprio esercito di agenti federali, statali e polizia locale, che avranno il compito di proteggere gli stadi, le fan zone e scortare le personalità presenti alle partite.

Andrew Giuliani, figlio dell’ex sindaco di New York e capo della task force nominata dall’amministrazione Trump, dice che “non c’è mai stata un’estate più complicata di questa dal punto di vista della sicurezza”. La risposta del governo federale è elevare ogni gara del mondiale allo stesso livello di sicurezza del Super Bowl e degli eventi previsti per celebrare i 250 anni dell’Unione. Al momento non ci sono minacce credibili ma, considerato che circa 7 milioni di tifosi entreranno negli Stati Uniti per seguire le proprie nazionali, ogni errore potrebbe costare molto caro. Saranno coinvolti i servizi segreti, l’Fbi e molte altre agenzie, per un conto da far rabbrividire: le undici città americane che ospiteranno le partite hanno ricevuto 625 milioni di dollari direttamente, più altri 250 per preparare le difese anti-drone, il vero incubo della sicurezza a stelle e strisce. Se c’è chi avrebbe voluto un coinvolgimento maggiore del governo, altri dicono che le innovazioni portate dal settore privato potranno fare la differenza. I poliziotti di Dallas avranno a disposizione body cameras con traduzione in tempo reale mentre potrebbero essere usati dei droni in grado di sparare delle reti capaci di disabilitare oggetti non identificati.

Chi dovrà viaggiare di più?

Considerato che questo sarà il primo mondiale a disputarsi in un continente come il Nord America, i tifosi saranno costretti a fare centinaia se non migliaia di chilometri per seguire i propri beniamini. Se questo non è una novità per i giocatori americani e canadesi che giocano nella Mls, con trasferte che possono superare i seimila chilometri che separano Vancouver e Miami, la situazione per i calciatori europei è una novità poco gradita. Il contrasto con il mondiale in Qatar, dove tutte le partite si giocavano in pochi stadi facilmente raggiungibili in auto, è impressionante ma non è del tutto inedita nei mondiali. Considerato che la Fifa ha deciso di raggruppare alcuni gruppi e partite della fase ad eliminazione diretta in città vicine, la media dei chilometri che dovranno percorrere le squadre è inferiore sia alle edizioni del 2014 e del 2018. Se in questa edizione la media è di 8.281 chilometri, le cose erano andate peggio in Russia e Brasile, quando il numero era stato, rispettivamente, di 8.756 e ben 11.352 chilometri.

La cosa singolare, però, è che la strada per arrivare ad East Rutherford, New Jersey, dove il 19 luglio si giocherà la finalissima non sarà uguale per ogni nazionale ma potrà variare di molto. Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, le tre nazioni ospitanti non hanno avuto un trattamento particolarmente favorevole: a parte il Messico, che dovrà percorrere solo 933 chilometri tra Città del Messico e Guadalajara, Stati Uniti e Canada sono messi decisamente peggio. Per completare gli impegni del proprio gruppo, Team Usa avrà 3.106 chilometri da percorrere da Los Angeles a Seattle mentre i canadesi 3.353 chilometri tra Toronto e Vancouver, dove potrebbero giocare anche i sedicesimi di finale in caso di qualificazione. Situazione che cambia parecchio anche quando si parla delle favorite per la vittoria finale: l’Inghilterra viaggerà più di tutte, visto che dovrà giocare a Dallas, Boston e New York, poco più della Spagna, che giocherà ad Atlanta e Guadalajara.

Argentina e Francia sono molto più fortunate: l’Albiceleste giocherà tra Dallas e Kansas City mentre i Bleus viaggeranno meno di tutti, rimanendo sulla costa orientale. Chi dovrà viaggiare più di tutte le 48 squadre del mondiale? Proprio la Bosnia che ha eliminato gli Azzurri: ben 5.059 chilometri nella fase a gironi, tredici volte più dei 384 chilometri dell’Egitto.