Mondiali 2022: Francia-Croazia, 4 anni fa in finale. Gli assenti e i presenti del 2018

Ci risiamo, Francia e Croazia potrebbero ritrovarsi di nuovo in finale ai Mondiali in Qatar, dopo essersi affrontate quattro anni fa per l'ultimo atto di Russia 2018. Un'eventualità che dice tutto della costanza di rendimento di entrambe le nazionali, grandi protagoniste oggi come allora.

Un replay della stessa finale, tuttavia non sarebbe un unicum nella storia dei Mondiali. Germania e Argentina: infatti furono finaliste a Messico '86 e Italia '90, conquistando la Coppa del Mondo una volta ciascuno. Il 15 luglio 2018 la Francia superò la Croazia con il punteggio di 4-2. Come sono cambiate le due squadre da allora? Ci sono giocatori ancora protagonisti? Chi sono i grandi assenti invece? Scopriamolo subito.

Come sono cambiate le squadre

Francia 2018 (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L.Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. Ct: Didier Deschamps

Croazia 2018 (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. Ct: Zlatko Dalic

A primo sguardo si può notare come entrambe le nazionali abbiano lo stesso selezionatore di Russia 2018, Didier Deschamps e Zlatko Dalic. Un fattore determinante per la stabilità del progetto, che sta assicurando continuità di risultati, anche quattro anni dopo. D'altronde perché cambiare ct dopo aver raggiunto una finale Mondiale? Adesso vediamo se ci sono stati cambiamenti.

Francia 2022 (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T.Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct: Didier Deschamps

La Francia ha come nuovi titolari il terzino destro Jules Koundé (Barcellona), il centrale Dayot Upamecano (Bayern Monaco), il terzino sinistro Theo Hernandez (Milan), il centrocampista Aurelien Tchouameni (Real Madrid), il centrocampista Adrien Rabiot (Juventus) e l' esterno d'attacco Ousmane Dembélé (Barcellona).

Croazia 2022 (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Borna Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic (Vlasic), Kramaric, Perisic. Ct: Zlatko Dalic

La Croazia invece ha inserito il terzino destro Josip Juranovic (Celtic), il centrale Josko Gvardiol (Red Bull Lipsia), il terzino sinistro Borna Sosa (Stoccarda), il centrocampista Mateo Kovacic (Chelsea), l'attaccante Andrej Kramaric, accanto al quale si alternano come titolari Mario Pasalic (Atalanta) e Nikola Vlasic (Torino).

I presenti

Dopo aver confrontato le due formazioni titolari, vediamo adesso quali di quei giocatori della spedizione 2018, stanno partecipando anche a Qatar 2022.

FRANCIA

Hugo Lloris - 35 anni portiere (Tottenham Hotspur) - Capitano della Francia, è ancora una delle colonne dei Bleus

- 35 anni portiere (Tottenham Hotspur) - Capitano della Francia, è ancora una delle colonne dei Bleus Benjamin Pavard - 26 anni terzino destro (Bayern Monaco) - Ha giocato la prima partita con l'Australia, poi sostituito da Koundé

- 26 anni terzino destro (Bayern Monaco) - Ha giocato la prima partita con l'Australia, poi sostituito da Koundé Raphael Varane - 29 anni centrale (Manchester United) - Titolarissimo al centro della difesa, Deschamps non ci rinuncia mai

- 29 anni centrale (Manchester United) - Titolarissimo al centro della difesa, Deschamps non ci rinuncia mai Lucas Hernandez - 26 anni terzino sinistro (Bayern Monaco) - Out all'esordio dopo un grave infortunio al ginocchio, al suo posto il fratello Theo

- 26 anni terzino sinistro (Bayern Monaco) - Out all'esordio dopo un grave infortunio al ginocchio, al suo posto il fratello Theo Kylian Mbappé - 23 anni attaccante (Paris Saint-Germain) - La stella della squadra, l'unico capace di spostare gli equilibri da solo

- 23 anni attaccante (Paris Saint-Germain) - La stella della squadra, l'unico capace di spostare gli equilibri da solo Antoine Griezmann - 31 anni attaccante (Atletico Madrid) - Le Petit Diable è insostituibile tra le linee, classe e sacrificio al servizio della squadra

- 31 anni attaccante (Atletico Madrid) - Le Petit Diable è insostituibile tra le linee, classe e sacrificio al servizio della squadra Olivier Giroud - 36 anni attaccante (Milan) - Intramontabile, non tradisce mai nei momenti importanti come farne a meno? Leading the race for the #Qatar2022 Golden Boot #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 12, 2022

CROAZIA

Dejan Lovren - 33 anni centrale (Zenit San Pietroburgo - Uscito dal grande giro dopo l'addio al Liverpool, è ancora titolare al centro della difesa

- 33 anni centrale (Zenit San Pietroburgo - Uscito dal grande giro dopo l'addio al Liverpool, è ancora titolare al centro della difesa Domagoj Vida - 33 anni centrale (Aek Atene) - Presente tra i convocati non è più titolare, al suo posto l'insuperabile Gvardiol

- 33 anni centrale (Aek Atene) - Presente tra i convocati non è più titolare, al suo posto l'insuperabile Gvardiol Marcelo Brozovic - 30 anni centrocampista (Inter) - La bussola della squadra oggi come quattro anni fa, insostitubile

- 30 anni centrocampista (Inter) - La bussola della squadra oggi come quattro anni fa, insostitubile Luka Modric - 37 anni centrocampista (Real Madrid) - Capitano, leader indiscusso e faro della squadra, gli anni passano ma non per lui

- 37 anni centrocampista (Real Madrid) - Capitano, leader indiscusso e faro della squadra, gli anni passano ma non per lui Mateo Kovavic - 28 anni centrocampista (Chelsea) - Conquista la titolarità rispetto a Russia 2018, con Modric e Brozovic, forma un super centrocampo

- 28 anni centrocampista (Chelsea) - Conquista la titolarità rispetto a Russia 2018, con Modric e Brozovic, forma un super centrocampo Andrej Kramaric - 31 anni attaccante (Hoffenheim) - Preziosa riserva nel precedente Mondiale, adesso è il titolare in attacco

- 31 anni attaccante (Hoffenheim) - Preziosa riserva nel precedente Mondiale, adesso è il titolare in attacco Ivan Perisic - 33 anni esterno d'attacco (Tottenham Hotspur) - Una freccia sulla fascia sinistra, una vera colonna della squadra Can Luka Modric inspire Croatia to another #FIFAWorldCup win against Argentina?



Journey so far at #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 13, 2022

Gli assenti

Vediamo adesso chi tra i protagonisti di Russia 2018, per infortuni o altre ragioni non presente ai Mondiali in Qatar.

FRANCIA

Samuel Umtiti - 29 anni, centrale (Lecce) - Uscito dal giro della Nazionale dopo un periodo difficile al Barcellona, da quest'anno veste la maglia del Lecce

- 29 anni, centrale (Lecce) - Uscito dal giro della Nazionale dopo un periodo difficile al Barcellona, da quest'anno veste la maglia del Lecce Paul Pogba - 29 anni, centrocampista (Juventus) - Costretto a saltare il Mondiale per un infortunio al ginocchio, al suo posto gioca Rabiot

- 29 anni, centrocampista (Juventus) - Costretto a saltare il Mondiale per un infortunio al ginocchio, al suo posto gioca Rabiot N'Golo Kanté - 31 anni, centrocampista (Chelsea) - Vittima anche lui di un gravissimo infortunio al ginocchio, al suo posto il giovane Tchouameni

- 31 anni, centrocampista (Chelsea) - Vittima anche lui di un gravissimo infortunio al ginocchio, al suo posto il giovane Tchouameni Blaise Matuidi - 35 anni, centrocampista - Attualmente è svincolato, nelle ultime stagioni ha giocato nell'Inter Miami

CROAZIA