Mondiali Qatar 2022: ecco le squadre e il calendario dei quarti di finale

I Mondiali di Qatar 2022 entrano nel vivo con l'arrivo dei quarti di finale. Fino a questo momento hanno dominato gol e spettacolo. Ovviamente non sono mancate sorprese e delusioni. Mai come in questa edizione tutti i protagonisti più attesi hanno risposto presenti. Con tutte le principali protagonisti ancora in corsa, le prossime partite si preannunciano imperdibili. Ecco le 8 nazionali in lizza per la conquista della Coppa del Mondo.

Croazia

Ancora una volta la Croazia ha dimostrato di non tradire mai nelle competizione che contano. Tre pareggi, vittoria, nessuna sconfitta in un girone temibilissimo con Belgio e Marocco. Cinque gol fatti e due subiti, la squadra di Zlatko Dalic ha dimostrato di essere una squadra sempre difficile da battere. Il capitano Luka Modric ne è il faro e forma insieme a Brozovic e Kovacic, un centrocampo formidabile. Il centrale Gvardiol si sta dimostrando un baluardo insuperabile mentre l'attacco poggia sulla forma stratosferica di Ivan Perisic. La sfida contro il Brasile promette grande spettacolo soprattutto se i croati avranno recuperato dalle fatiche degli ottavi di finale.

Brasile

Il Brasile ha confermato sul campo le grandi aspettative che alla vigilia dei Mondiali la indicavano come una delle favorite della vittoria finale. La squadra di Tite vince e si diverte, dando grande spettacolo. Tre vittorie e una sola sconfitta (ininfluente), sette gol fatti e due subiti. Il potenziale offensivo del Brasile è davvero incredibile, tanto da poter supplire all'infortunio di Neymar, rientrato dopo l'infortunio nel match d'esordio contro la Serbia. Il talento di Vinicius Jr e l'esplosione di Richarlison sono le note liete di una squadra che ha tutto per conquistare la Coppa del Mondo, soprattutto se manterrà lo stesso livello di gioco mostrato agli ottavi contro la Corea del Sud.

Olanda

Il segreto dell'Olanda? Il ct Louis Van Gaal. In assenze di grandi stelle l'ex tecnico di Ajax e Barcellona, ha forgiato una squadra giovane e che gioca bene al calcio. Tre vittorie e un pareggio, otto gol fatti e due subiti. La squadra si appoggia alla colonna Virgil Van Diijk e alla classe di de Jong, ma sono in grande spolvero anche l'interista Dumfries e la scoperta Gakpo mentre il rientro a pieno regime contro gli Stati Uniti di Memphis Depay ha dato subito i suoi frutti. In vista della sfida con l'Argentina, la mente corre a Brasile 2014 quando gli arancioni guidati sempre dal guru Van Gaal, uscirono sconfitti ai rigori, ai quarti di finale proprio contro l'Albiceleste. Messi e compagni sono avvisati.

Argentina

Dopo un inizio a dir poco traumatico con la sconfitta contro l'Arabia Saudita, l'Argentina è uscita dalle sabbie mobili grazie al suo calciatore simbolo, Leo Messi. Dopo quella sconfitta sono arrivate tre vittorie consecutive e una convinzione che cresce con il passare delle gare. Insieme a Messi, in attesa del rientro di Di Maria, spicca Enzo Fernandez, perno insostituibile del centrocampo mentre in attacco è esploso Julian Alvarez, che a suon di gol si è preso il posto di un Lautaro Martinez, troppo impreciso sotto porta. Adesso c'è l'Olanda l'ultimo baluardo, prima della sfida più attesa, la possibile semifinale contro il Brasile, già battuto in finale di Coppa America lo scorso luglio.

Marocco

Definirla "sorpresa" dei Mondiali è ormai riduttivo. Fino a questo momento il Marocco non ha mai una sbagliato una partita. Due vittorie e due pareggi. Quattro gol fatti e uno solo subito contro il Canada. La squadra di Regragui ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Le grandi individualità di Achraf Hakimi e di Hakim Zyech, l'affidabilità del poritere Bono, senza dimenticare il cuore e i polmoni di Amrabat e la spinta del terzino sinistro Mazraoui fanno del Marocco una squadra compatta che può mettere in difficoltà chiunque. La sfida ai quarti contro il Portogallo rappresenta l'ennesimo esame di maturità di un gruppo che non vuole smettere di stupire.

Portogallo

Partito a fari spenti il Portogallo è esploso con la roboante vittoria contro la Svizzera. La squadra di Fernando Santos vince, convince e con 12 gol segnati è il migliore attacco del Mondiale. Piena di talento e ricca di individualità dal centrocampo in su dagli insostituibili Bernardo Silva e Bruno Fernandes a Joao Felix e Rafael Leao, che cerca più spazio. Fino all'ultima scoperta Gonçalo Ramos che sembra aver regelgato in panchina Cristiano Ronaldo. Il caos intorno al numero sette potrebbe disturbare un gruppo che sta dimostrando di poter fare a meno della sua stella. Dalla gestione di Ronaldo dipenderà tanto delle chances dei portoghesi di arrivare in fondo a questo Mondiale.

Francia

La Francia, grande favorità della vittoria finale, insieme al Brasile sta confermando tutto il suo valore. Del resto per profondità della rosa e giocatori a disposizione, tra infortunati e non convocati, il potenziale dei transalpini non ha praticamente eguali. Tre vittorie e una sconfitta (ininfluente), nove gol segnati, quattro subiti. Un meccanismo quasi perfetto in cui le grandi individualità di Mbappé e Dembélé si fondono con la concretezza di Giroud e Rabiot. Quando girano i Bleus sono davvero inarrestabili. La stella Kylian Mbappé dopo il trionfo da protagonista a Russia 2018 potrebbe fare il bis quattro anni dopo. Un'ascesa che ricorda un po' la doppietta di Pelè nel '58 e nel '62. Già i paragoni si sprecano.

Inghilterra

Fino a questo momento l'Inghilterra è sembrata un diesel, lento a carburare e poi capace di migliorare le prestazioni. A parte il pareggio senza reti contro gli Stati Uniti, la squadra di Southgate ha sempre vinto, dimostrando grande solidità. La nidiata di talenti dell'ultima generazione inglese da Bellingham a Mount, da Foden a Saka vicino all'insostituibile Harry Kane fanno dell'Inghilterra una squadra dal grandissima potenziale. L'impressione è che basti una scintilla per fare emergere tutto questo valore. La sfida contro la Francia rappresenta un po' la prova del nove di una generazione che vuole diventare grande e finalmente vincere qualcosa. Di sicuro sarà dura anche per la Francia.

Dove vedere i quarti di finale in tv

Tutti i match dei quarti di finale dei Mondiali saranno trasmessi in diretta tv in chiaro dalla Rai, oltre che in streaming da RaiPlay. Tra venerdì 9 e sabato 10 dicembre, con due sfide al giorno, una alle 16 e una alle 20, andranno in scena i quarti di finale. Poi, un'altra pausa fino a martedì 13 e mercoledì 14, da cui usciranno le due nazionali che si andranno a giocare il titolo iridato. Questo il programma nel dettaglio:

Venerdì 9 dicembre

Croazia-Brasile ore 16 (Rai1-Raiplay)

Olanda-Argentina ore 20 (Rai1-Raiplay)

Sabato 10 dicembre

Marocco-Portogallo ore 16 (Rai1-Raiplay)

Inghilterra-Francia ore 20 (Rai1-Raiplay)