Mora e Malen fanno felice la Roma: i giallorossi vincono 4-2 contro il Cagliari, si decide tutto nel finale

I giallorossi volano. Nonostante qualche sbavatura in difesa, la squadra di Gasperini offre un magnifico spettacolo all’Olimpico vincendo 4-2 contro il Cagliari giocando un calcio offensivo, propositivo, e nonostante i rischi riesce sempre a superare l’avversario. Oggi è stata la volta del Cagliari che sperava quantomeno in un pari, così come stavano le cose all’82’, ma poi in 120 secondi Mora e Malen regalano i tre punti alla Roma. In classifica, in attesa delle altre gare infrasettimanali, i giallorossi si trovano al terzo posto con 21 punti, quattro in meno della Lazio capolista e uno in meno dell’Inter che deve ancora giocare. Bene pure il Cagliari, nonostante la sconfitta: la squadra di Pisacane mostra talento, schemi di gioco e mentalità.

Cagliari avanti a sorpresa

Al pronti via, i padroni di casa iniziano a fare pressing alto: non a caso la prima occasione è per la Roma al 6’ con Mancini, Caprile è reattivo. Quattro minuti dopo, però, c’è la prima svolta della gara: fallo di mano in area di rigore commesso da Pisilli, il direttore di gara indica il dischetto del rigore dopo revisione al Var. Si incarica della battuta Nzola che infila Gollini con il sinistro, 1-0 per gli ospiti.

La Roma la ribalta in 6 minuti

La forza degli uomini di Gasp è far finta che non sia accaduto nulla e tornare a fare pressione. Al 15’ detto fatto: Molina al cross, Lulli impatta di testa e ristabilisce la parità tra la festa dei tifosi giallorossi, 1-1. La Roma si riversa in attacco: al 17’ Casto va vicino al raddoppio, poi ci prova Cristante ma Romano devia la palla in calcio d’angolo. Ma è al 21’ che i giallorossi trovano il 2-1 con Pisilli che infila Caprile dopo essere stato servito da Lulli, 2-1 e punteggio totalmente ribaltato.

Numerosi capovolgimenti di fronte

La Roma si rende pericolosa con Soulé al 26’ ma il Cagliari è più vivo e vivace che mai e sfrutta qualche contropiede: al 28’ Nzola si trova a tu per tu con l’estremo difensore giallorosso ma si trova in fuorigioco. Al 34’ ancora pericolosa la formazione sarda con una gran parata di Gollini su un tiro ravvicinato di Adopo e Lulli riesce a deviare in corner la successiva conclusione di Nzola. Tre minuti dopo (siamo al 37’) nuova occasione per l’attaccante sardo che colpisce di testa ma la palla finisce fuori di poco. Si arriva così al 45’, un solo minuto di recupero e arriva il doppio fischio, la prima frazione di gioco si chiude 2-1 per la Roma.

Gara vivace

Il secondo tempo si apre con la formazione di Pisacane ancora una volta propositiva che gioca a viso aperto e prova a far male ai giallorossi di Gasperini. Ci provano Nzola e Deiola tra il 50’ e 53’ ma senza fortuna. Al 56’ nella Roma entrano Mora e Malen ma intorno al 60’ i ritmi di gioco si fanno un po’ più bassi. Nei minuti successivi c’è una girandola di sostituzioni da una parte e dell’altra: al 65’ Wesley serve Malen che per un soffio non impatta il pallone. Al 74’ Gollini devia in corner un tentativo di Rodriguez.

Maldini trova il pareggio

Occasionissima per il Cagliari grazie alla ripartenza di Maldini, in contropiede, che con una grande progressione serve Wesley ma il tiro viene parato dall’estremo difensore giallorosso. Il gol è nell’aria e arriva con un altro ottimo contropiede dei sardi che volano in campo aperto grazie a Obert che serve splendidamente Maldini, bravissimo ad anticipare Gollini con il sinistro, 2-2 al minuto 82.

Mora e Malen fanno esplodere l’Olimpico

La Roma ha sette vite, come i gatti: i giallorossi ripartono a testa bassa e appena tre minuti dopo un gol subito che poteva tagliare le gambe ritrovano il vantaggio grazie al colpo di testa di Mora che sfrutta alla grande l’assist di Ghilardi, 3-2. Finita qui? Nemmeno per sogno: appena due minuti dopo, all’87’, un gran contropiede della Roma si conclude con Mora che mette in mezzo per Malen, dopo una prima respinta in area è il più lesto a beffare Caprile e mettere il punto esclamativo alla gara, 4-2.

Il tabellino

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini (82’ Ghilardi), Ndicka, Koulierakis; Lulli (76’ Resch), De Roon (56’ Mora), Pisilli, Molina (46’ Wesley); Soulé, Cristante; Castro (56’ Malen). All. Gasperini

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Sugawara (91’ Trepy), Romano, Deiola (76’ Liteta), Adopo (91’ Massolin), Obert; Nzola (63’ Mendy), Fadera (76’ Maldini). All. Pisacane

Marcatori: 10’ Nzola (Cag), 15’ Lulli (Roma), 21’ Pisilli (Roma), 82’ Maldini (Cag), 85’ Mora (Roma), 87’ Malen (Roma)

Ammoniti: 93’ Rodriguez (Cag)

Arbitro: Ermanno Feliciani (Teramo)