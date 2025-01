Nainggolan arrestato in Belgio: la grave accusa all'ex calciatore

Ascolta ora 00:00 00:00

Radja Nainggolan in manette: è la notizia che arriva dal Belgio con l'arresto dell'ex centrocampista, tra le altre, di Cagliari, Roma e Inter con l'accusa di traffico di cocaina. La polizia di Bruxelles sta conducendo indagini sull'importazione della sostanza stupefacente dal Sud America fin verso l'Europa tramite il porto di Anversa.

Le perquisizioni

Oltre al calciatore di 36 anni, le indagini sono molto ampie e sono state già state perquisite una trentina di abitazioni tra Anversa e Bruxelles. Secondo le prime informazioni, l'arresto di Nainggolan farebbe parte di un'indagine più ampia sulla criminalità organizzata e sulla distribuzione della cocaina nell'intera nazione belga. La procura ha spiegato che farà sapere l'identità e il numero degli altri arrestati " in modo più dettagliato quando le udienze saranno terminate e il giudice istruttore avrà potuto ascoltare gli indagati ".

Le parole del procuratore

" Nell'ambito di un caso della sezione criminalità organizzata della Procura di Bruxelles, condotto da un giudice istruttore di Bruxelles, la polizia giudiziaria federale di Bruxelles ha effettuato trenta perquisizioni questa mattina di lunedì 27 gennaio 2025, principalmente negli provincia di Anversa e Bruxelles, ma anche alla periferia di Bruxelles ”, ha informato il pubblico ministero di Bruxelles tramite un comunicato stampa pubblicato dal quotidiano Le Soir.

Indagini in corso

L’indagine riguarda " presunti atti di importazione di cocaina dal Sud America in Europa, attraverso il porto di Anversa, e la sua redistribuzione in Belgio. Le udienze sono attualmente in corso, e nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, per il momento non verranno formulati ulteriori commenti ", ha concuso l'accusa. Contattato in merito alla vicenda, l'avvocato Omar Souidi stava per raggiungere il suo assistito e non ha rilasciato dichiarazioni per la mancanza di informazioni sui fatti specifici di cui è accusato il calciatore.

La nota del club

"Ninja", come è soprannominato, proprio da pochi giorni era diventato un nuovo calciatore del Lokeren Temse, club che si trova in seconda divisione belga e aspettava Nainggolan per i consueti allenamenti. " Il club ha appreso dalla stampa che Radja Nainggolan è stato arrestato nell'ambito di un'indagine. Dato che l'indagine è ancora in corso, i servizi di polizia non vogliono e non possono rilasciare ulteriori commenti. Rispettiamo il principio della presunzione di innocenza ".

In Italia, Nainggolan ha indossato le maglie di Piacenza, Cagliari, Roma e Inter: nel 2021 è tornato in Belgio per giocare nell'Anversa ma dove sarebbe stato espulso

dopo due stagioni per cattiva condotta. Da un po' di tempo senza contratto, il calciatore ha firmato per il Lokeren firmando un gol proprio nel fine settimana appena concluso e nella sua gara d'esordio con la nuova maglia.