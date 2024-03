Napoli-Atalanta in campo - DIRETTA

Napoli e Atalanta aprono il programma del 30° turno di Serie A nel lunch match delle 12.30. Gli azzurri vanno a caccia di punti per la qualificazione Champions e puntano al sorpasso proprio sui bergamaschi, avanti di due punti in classifica (ma con una gara in meno per la tragica scomparsa di Joe Barone alla vigilia del match contro la Fiorentina prima della sosta). Nei 121 precedenti 53 vittorie dei campani, 33 dei nerazzurri e 35 pareggi. All'andata, alla tredicesima giornata, finì 1-2 con i gol di Kvaratskhelia, Lookman ed Elmas. La partita verrà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile anche sul canale 214 del decoder Sky. La telecronaca è affidata alla coppia Testoni-Marcolin.

Le scelte degli allenatori

Calzona recupera Osimhen, ma deve rinunciare a Kvaratskhelia. Raspadori al suo posto. In difesa, insieme a Rrahmani, ci sarà Juan Jesus, reduce da giorni complicati per il caso Acerbi. Gasperini non puo contare su De Ketelaere mentre Koopmeiners parte dalla panchina. In attacco spazio al tandem Scamacca-Miranchuk.

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Francesco Calzona

ATALANTA (3-4-1-2) - Carnesecchi, Scalvini, Hein, Kolasinac; Hateboer, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Miranchuk, Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini