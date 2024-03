Napoli in ginocchio contro il razzismo: il gesto degli azzurri per Juan Jesus

Durante l'inno della Serie A con Napoli e Atalanta schierate a centrocampo, la squadra azzurra si è messa in ginocchio assieme a Juan Jesus per dare un segnale forte contro il razzismo. Un'altra iniziativa che non appartiene a quelle istituzionali visto che sulle maglie del Napoli non ci sono le patch della campagna della Lega di Serie A contro il razzismo. Di fatto il club partenopeo Napoli aveva annunciato che non avrebbe partecipato alla giornata contro il razzismo pianificata dalla Lega Serie A dopo la mancata squalifica di Francesco Acerbi dopo i fatti di San Siro e alle altre "iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche".

Tutti gli azzurri si sono inginocchiati in mezzo al campo, compiendo un gesto simbolico già visto per supportare il movimento del Black Lives Matter. Sul terreno di gioco l’attore Marco D’Amore che si è espresso così: "Queste sono parole che vengono da lontano e recitano così. Troppo hanno visto i nostri occhi, troppo hanno udito le nostre orecchie, troppo hanno taciuto le nostre lacrime. Ma non è questo il tempo dell’indifferenza, della non curanza. Napoli, fai sentire la tua voce, senza vergogna e senza paura. Diciamo insieme ‘No al razzismo...". A quel punto lo stadio Maradona ha urlato all’unisono il ‘No al razzismo' invocato dall’attore, diventato famoso per il ruolo di Ciro nella serie tv ‘Gomorra' e che come regista poche settimane fa è uscito nelle sale con il film ‘Caracas'.