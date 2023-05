Napoli-Inter, ecco dove vederla e le scelte dei due allenatori

Questa sera alle ore 18 il Napoli campione d'Italia di Luciano Spalletti ospiterà l'Inter di Simone Inzaghi finalista in Champions League. Gli azzurri sono già da tre settimane tranquilli, avendo vinto il titolo con largo anticipo mentre i nerazzurri non hanno ancora blindato un posto Champions e sono dunque alla ricerca di punti per chiudere il prima possibile la partita. Il Napoli è reduce dalla sconfitta in campionato contro il Monza di Raffaele Palladino mentre i nerazzurri vengono dalla vittoria interna contro il Sassuolo ma soprattutto dall'euforica qualificazione ai danni dei cugini del Milan di Stefano Pioli. All'andata, nel match disputato il 4 gennaio, furono i nerazzurri ad avere la meglio con il risultato di 1-0 frutto della rete di testa di Edin Dzeko. Napoli a quota 83 punti, Inter a quota 66 punti: 17 i punti di divario

Dove vedere Napoli-Inter

Napoli-Inter sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv occorrerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare console PlayStation o XBox, oppure dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast. Un'altra soluzione, prevede l'utilizzo del TIMVISION Box. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, invece, attivando Zona DAZN potrà vedere Napoli-Inter in diretta tv sul canale 214 del decoder di Sky.

Come sta il Napoli

Gli azzurri vengono da due vittorie, due pareggi e appunto una sconfitta (contro il Monza nell'ultimo turno) nelle ultime cinque giornate. Luciano Spalletti, sul cui futuro pende ancora una spada di damocle, schiererà la formazione titolare con Di Lorenzo e Olivera sugli esterni, con Kim e Rrahmani in difesa davanti a Meret. A metà campo il classico trio composto da Anguissa-Lobotka-Zielinski con il tridente formato dall'ex nerazzurro Matteo Politano più i due titolarissimi Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

Come sta l'Inter

L'Inter è la squadra più in forma del momento in Italia e quest'oggi proverà a dare un'ultima decisiva spallata nella corsa al quarto posto. I nerazzurri vengono da diverse vittorie consecutive in campionato e Simone Inzaghi può contare su tutta la rosa fatta eccezione di Henrix Mkhitaryan out per infortunio rimediato nel derby di Champions e che dovrebbe ritornare in finale più il lungodegente Milan Skriniar. In regia dunque spazio a Marcelo Brozovic in regia con Calhanoglu mezzala sinistra e Barella che agirà a destra. Darmian-De Vrij-Bastoni trio in retroguardia con Acerbi che avrà un turno di riposo che non avrà invece Dumfries che agirà a destra, a sinistra Robin Gosens. In attacco la LuLa ma attenzione a Joaquin Correa che scalpita.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. Allenatore Simone Inzaghi.