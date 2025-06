Belen e la maschera intima, Stefano De Martino latin lover, Raz Degan e il digiuno di 10 giorni

Ascolta ora 00:00 00:00

Weekend, tempo di gossip. C'è chi lancia strani prodotti di bellezza (Belen Rodriguez), chi macina flirt (Stefano De Martino), chi digiuna (Raz Degan) e chi è ai ferri corti con la famiglia (Brooklyn Beckham).

Belen Rodriguez, l'ultimo prodotto del suo brand è una maschera "intima"

Belen Rodriguez è sempre più lanciata nel mondo dell'imprenditoria. Dopo avere creato due marchi di abbigliamento, l'argentina ha dato vita al brand Rebeya con prodotti di make-up e skincare. Tra le novità in arrivo c'è un prodotto che è davvero singolare. " Senza imbarazzarmi nel dirlo, stanno uscendo delle maschere per le nostre parti intime, perché vanno curate tanto quanto curiamo il viso, il décolleté e il corpo. Penso ci sia poca attenzione per queste zone delicate e quindi tra qualche mese usciranno questi prodotti fenomenali ", ha detto la showgirl su Instagram, annunciando l'imminente uscita delle maschere. Tra le celebrity che si sono dette pronte a testare il nuovo e singolare prodotto c'è Naike Rivelli che, attraverso i social, si è detta entusiasta della linea vegan e cruelty free di Belen e della maschera: " La classe non è acqua. Quando chi ha il potere di fare dalla differenza, lo fa! Brava Belen, don vediamo l'ora di provare tutto! Specialmente le maschere per la patata ! Geniale! Adoro! ".

Stefano De Martino latin lover, chi è l'ultima fiamma

L'estate di Stefano De Martino è calda, anzi caldissima. Dopo essersi fatto vedere in compagnia dell'ex Gilda Ambrosio ed essere stato paparazzato insieme a Angela Nasti e Gabriella Spagnuolo, un'altra donna è stata immortalata al suo fianco in teneri atteggiamenti. Lei è Caroline Tronelli, 22 anni, figlia dell'imprenditore Stefano Tronelli, fondatore della Tron Group Holding. De Martino e la giovane sono stati fotografati da Gente in teneri atteggiamenti a bordo dello yacht di proprietà dei Tronelli e le foto hanno fatto rapidamente il giro del web. Nuovo amore o amicizia speciale? Chissà, intanto il fratello di lei assicura: " Avete preso un abbaglio. Stefano è un caro amico di famiglia. Però è divertente il tamtam sui social ". La sovraesposizione mediatica di Stefano, però, non piace proprio a tutti e, secondo le ultime indiscrezioni, in Rai avrebbero storto la bocca. " L'overdose di gossip che travolge Stefano De Martino avrebbe infastidito i vertici della fu Viale Mazzini ", afferma Candela su Chi.

Raz Degan digiuna per 10 giorni, la battuta di Caterina Balivo in tv

La moda del digiuno intermittente prosegue. Tra le celebrity fautrici di questo metodo per rigenerare corpo e mente c'è Raz Degan. Negli scorsi giorni l'attore ha condiviso la sua esperienza sui social, raccontando di avere praticato il digiuno per ben dieci giorni, bevendo solo acqua. "Fa molto bene alla salute, ti mantiene giovane e mantiene l'intestino pulito. Posso dire che è l'inizio di una nuova stagione", ha raccontato Raz sui social. Il segreto per resistere ai morsi della fame? " La fame passa, quando mi trovo in difficoltà bevo una tisana calda. Il calore dell'acqua mi toglie l'appetito ". Raz ha raccontato della sua esperienza di digiuno anche a La volta buona ma il collegamento è stato disturbato da diversi problemi tecnici e Caterina Balivo ha scherzato: " Chissà se parla così per colpa del digiuno" .

La faida dei Beckham, Brooklyn rompe con la famiglia. Il motivo

Da Oltremanica giungono gossip interessanti. David e Victoria Beckham sarebbero ai ferri corti con il primogenito Brooklyn. Al centro della faida familiare ci sarebbe il titolo di Cavaliere, che David Beckham ha appena ricevuto direttamente da Re Carlo. Victoria e David avrebbero omesso volontariamente di informare i suoceri, Nelson Peltz e Claudia Heffner Peltz, dell'evento nel quale il calciatore è stato nominato Sir e Nicole Peltz, moglie di Brooklyn si sarebbe risentita. Il sito americano Page Six riferisce che lo stesso Brooklyn avrebbe appreso della notizia solo dai media e non da mamma e papà, motivo per il quale il giovane avrebbe interrotto ogni contatto con la famiglia.

"Brooklyn ha detto alla sua famiglia che non vuole alcun contatto e non risponde a coloro che provano a contattarlo

Una fonte vicina ai Beckham ha dichiarato a Page Six che ciò è dovuto al fatto che".