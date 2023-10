Contro il Real di Ancelotti il Napoli cerca concretezza. Chi gioca e dove vederla

Il Napoli campione d’Italia si gioca la vetta del gruppo C di Champions League ospitando al Diego Maradona il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti in uno dei big match del martedì europeo. Dopo aver superato il Braga in trasferta, fare tre punti contro le Merengues sarebbe un passo avanti quasi decisivo verso gli ottavi di finale. I giganti spagnoli, però, arrivano sotto il Vesuvio in un momento eccellente e metteranno a dura prova l’undici di Rudi Garcia. Vediamo quindi le scelte dei tecnici, come si potrebbero schierare in campo e dove seguire la partita in diretta.

Pochi dubbi per Garcia

Dopo un inizio di campionato a tratti sconfortante, Rudi Garcia sembra aver finalmente messo a punto il gioco dei partenopei ed arriva al big match del Maradona con lo spogliatoio ricompattato dopo che Kvaratskhelia è tornato al gol e le polemiche sul video di Osimhen ormai stemperate. Vedersela, però, contro una corazzata come il Real Madrid non sarà affatto semplice. Il tecnico francese sembra avere le idee chiare: “Dovremo essere umili se vorremo vincere, al 120% delle nostre qualità per avere l'ambizione. Dovremo essere bravi a gestire i dettagli. Nelle grandi gare decidono anche queste cose, piccole ma importanti”. Garcia, però, sembra certo che nel corso dei 90 minuti i Blancos riusciranno a mettere in crisi il suo Napoli: “Ci saranno momenti della partita in cui dovremo essere bravi a spingere o ad impedire al Real Madrid di mostrare le sue qualità. Servono tutte e due le cose, il cuore ce l'avremo senza problemi. Conosco e apprezzo Ancelotti, hanno ancora più di una decina di giocatori campioni rispetto a due anni fa: sarà una partita difficile, ma noi abbiamo l'ambizione di entrare in campo e fare di tutto per vincere”.

Dal punto di vista delle formazione, invece, pochissimi dubbi per Garcia: davanti a Meret ancora fiducia alla coppia centrale Natan-Ostigard, visto che Rrahmani e Juan Jesus sono ancora indisponibili. Sulle fasce, invece, se il capitano Di Lorenzo sicuramente ci sarà, nonostante sia alla settima partita consecutiva, ballottaggio tra Mathias Oliveira e Mario Rui sulla destra. Il centrocampo, invece, vedrà scendere in campo la fisicità di Anguissa a destra, Lobotka play basso e Zielinski a provare a contrastare la mediana stellare del Real Madrid. In attacco, invece, a dare una mano alla coppia Osimhen-Kvaratskhelia dovrebbe trovare posto sulla destra Politano, con Raspadori e Lindstrom pronti ad entrare in campo a partita in corsa.

Ancelotti va sul sicuro

Carlo Ancelotti torna a Napoli con una formazione che sta girando molto bene e dopo aver recuperato diversi giocatori chiave come Vinicius Junior ed Alaba. Il tecnico di Reggiolo non si scopre molto su alcuni dei ballottaggi ma chiama i suoi alla massima attenzione, specialmente in difesa: “Dovremo essere molto professionali, cercando di applicare le lezioni che abbiamo imparato contro il Girona. Per noi difendere bene è sempre importante: riuscire a tenere la porta inviolata ci avvicinerebbe molto alla vittoria”. Se Ancelotti non vuole rivangare il suo doloroso addio con i partenopei, ha ammesso che, talvolta, è costretto a scelte difficili: “Modric non ha giocato le ultime due partite, ma potrebbe tornare in campo domani. Dovrò sempre lasciare fuori almeno un centrocampista top. D’altro canto, abbiamo sette centrocampisti e posso sceglierne solo quattro”. Se Camavinga potrebbe giocare sulla sinistra ma anche altrove, visto che è un “giocatore completo”, la vera sicurezza sarà Jude Bellingham: “Si è adattato molto bene, sta mostrando tutta la sua qualità. Se qualcuno pensa che sia il migliore al mondo, bene. Penso che abbiamo la migliore rosa al mondo”.

Ancelotti, dopo l’arrivo di Bellingham, preferisce schierare il Real Madrid con il 4-3-1-2, con l’inglese che gioca tra le linee dietro alla coppia di avanti, dove Rodrygo potrebbe spuntarla nel ballottaggio con Joselu e l’inamovibile Vinicius Junior. Per il centrocampo al centro dovrebbe tornare il metronomo Modric accanto a Federico Valverde: qualche dubbio, invece, per il terzo titolare, dove Tchouameny potrebbe spuntarla su Toni Kroos. In difesa sulla sinistra dovrebbe trovare spazio Camavinga, arretrato in difesa visto che Alaba non è ancora al massimo mentre sulla destra pochi dubbi sulla presenza di Carvajal. Scelte quasi obbligate al centro: vista l’indisponibilità di Militao, spazio alla coppia Nacho Fernandez-Rudiger, con l’ex romanista che avrà il compito non semplice di limitare Osimhen. In porta, invece, visto l’infortunio di Courtois, ancora titolare Kepa.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia



REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Modric, Tchouameni, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior. Allenatore: Carlo Ancelotti

Dove vederla in tv

Visto l’affollamento di tanti incontri affascinanti in Champions League, la partita che prenderà il via allo Stadio Diego Maradona di Napoli a partire dalle 21 di martedì 3 ottobre non sarà disponibile in chiaro. Se vorrete seguire questa sfida al vertice, quindi, dovrete essere abbonati a Sky e sintonizzarvi su Sky Sport 1 (201), Sky Sport (252) o Sky Sport 4k (213). Come il resto delle partite della Champions, gli abbonati alla piattaforma Infinity+ di Mediaset potranno seguire la gara in streaming sulla vostra smart tv o sui vostri dispositivi mobili. Alternativamente, potrete anche usare i servizi Sky Go e NOW TV. Buona partita a tutti.