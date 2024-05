Il Napoli sbatte sul Lecce e sui pali, finisce 0-0

Il Napoli di Francesco Calzona non riesce a chiudere con una vittoria davanti al proprio pubblico. Finisce 0-0 contro l'ottimo Lecce di Luca Gotti che strappa così un punto utile per consolidare il 13esimo posto a quota 38 punti. Gli azzurri, invece, terminano al decimo posto questa anonimo campionato, da campioni d'Italia in carica, e salutano così anche l'ultimo barlume di speranza per poter approdare in Europa (Conference League). La sfida del Maradona è stata equilibrata con due pali colpiti dai padroni di casa con Cajuste e Ngonge, e con il legno colpito in avvio di partita da Dorgu. Il Napoli chiude così la sua travagliata stagione al decimo posto a quota 53 punti, a ben 40 punti di distanza dall'Inter di Simone Inzaghi da campioni d'Italia in carica e fuori dall'Europa. 13 vittorie, 14 pareggi e ben 11 sconfitte per gli azzurri che molto probabilmente ripartiranno da Antonio Conte per cercare di risollevarsi già nella prossima stagione dove potranno concentrarsi solo sul campionato e sulla Coppa Italia. Buona stagione, invece, per il Lecce che è riuscito nell'impresa di salvarsi e con ben tre giornate d'anticipo.

La cronaca della partita

Dopo i primi minuti di studio, palo del Lecce al 9' con Dorgu che riceve palla da Kristovic e con il mancino colpisce il montante. Al 25' grande occasione per il Napoli: Kvaratskhelia innesca il contropiede, Politano fa la sponda per Simeone che a centro area, sul più bello, sbaglia lo stop. Sul finire del primo tempo, al 42', grande rischio per i padroni di casa: Almqvist avvia la ripartenza veloce del Lecce e servi unrigore in momvimento per Berisha che sbaglia malamente.

Nella ripresa, al 49', subito fuochi d'artificio con il neo entrato Ngonge che si accentra e fa aprtire un mancino a giro che chiama alla grande parata Falcone. Passano tre minuti e ancora il belga serve Kvaratskhelia che tutto solo però chiude troppo il sinistro mandando a lato. Un minuto dopo Cajuste va al tiro e con Falcone immobile la palla si stampa sul palo. Altro legno per il Napoli al 64' con Ngonge che ispiratissimo rientra sul destro e prova un tiro che per poco non beffa Falcone con la sfera che si stampa sulla traversa. Al 72' Olivera scarica il sinistro con Baschirotto che si immola salvando il Lecce quasi sulla linea di porta.

​

Il tabellino

Napoli: Meret; Di Lorenzo (85' Mazzocchi), Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (65' Osimhen); Politano (46' Raspadori), Simeone (46' Ngonge), Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona

Lecce: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (56' Pierotti); Ramadani, Berisha (77' Rafia); Almqvist (56' Gonzalez), Blin (77' Oudin), Dorgu; Krstovic (56' Piccoli). Allenatore: Luca Gotti

Marcatori: nessuno

Ammoniti: -

Arbitro: Federico Dionisi (L'Aquila)