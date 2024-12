Il Napoli vede le streghe contro l'Udinese per 50' ma poi la ribalta. Le pagelle

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Napoli di Antonio Conte va sotto contro l'Udinese, in gol con Thauvin, ma poi la ribalta e vince 3-1 grazie ai gol di Lukaku, l'autorete di Lautaro Giannetti e Anguissa. I partenopei si portano così a meno due dall'Atalanta capolista. Ecco le pagelle del match giocato al Bluenergy Stadium di Udine.

Le pagelle dell'Udinese

Razvan Sava 6: Gioca un buonissimo primo tempo compiendo due grandi interventi. Incolpevole sui tre gol subiti

Thomas Kristensen 5,5: Meno esposto agli attaccanti del Napoli rispetto agli altri due compagni di reparto naufraga anche lui nelle ripresa

Jaka Bijol 5: Dorme anche lui centralmente sull'azione che porta al gol di Lukaku. Non riesce alla disperata a fermare Bijol lanciato a rete.

Lautaro Giannetti 4: Sul gol di Lukaku prima si addormenta centralmente, poi non riesce a recuperare e viene buttato giù dal belga come un birillo. Sua l'autorete, goffa, che costa la sconfitta alla sua squadra

Kingsley Ehizibue 6: Solita prestazione solida del laterale bianconero che annulla di fatto Olivera (dal 70' Hassane Kamara 5,5: Entra e l'Udinese naufraga. Non è di certo solo sua responsabilità ma non si salva nemmeno lui e non prende la sufficienza)

Sandi Lovric 6: Gioca una partita di grande intensità per circa 30' ma è costretto ad uscire per infortunio (dal 34' Arthur Atta 5,5: Giocatore diverso rispetto a chi lo ha preceduto

Jesper Karlstrom 6: Forza fisica e qualità tecniche a servizio della squadra. Meglio nel primo tempo che nella ripresa

Jurgen Ekkelenkamp 5,5: Cala anche lui vistosamente nel secondo tempo ed è meno continuo e pulito tecnicamente rispetto alla partita precedente contro il Monza (dall'83' James Abankwah sv)

Jordan Zemura 6: Spina costante nel fianco della difesa del Napoli. Dal suo cross nasce il rigore che porta in vantaggio l'Udinese. (dall'83' Iker Bravo sv)

Florian Thauvin 6: Si fa parare il rigore da Meret ma è lesto sulla ribattuta. Mette spesso in apprensione la difesa del Napoli con la sua imprevedibilità e rapidità.

Lorenzo Lucca 5: Passo indietro rispetto alla buona prova offensiva, con gol, offerta contro il Monza. Oggi non la vede quasi mai

Allenatore Kosta Runjaic 6: La sua Udinese spaventa per oltre 65' il Napoli ma alla fine crolla. Per quello che si sta vedendo sul campo, però, il suo nono posto è ampiamente meritato.

Le pagelle del Napoli

Alex Meret 6,5: Bravo sul rigore calciato da Thauvin ma poi sfortunato sulla ribattuta. Nel primo tempo è attento e bravo in un paio di circostanze e nella ripresa non deve compiere particolari parate.

Giovanni Di Lorenzo 6,5: Spinta costante ed esperienza a servizio della squadra. Punto di riferimento per i compagni a livello difensivo ed offensivo con i suoi inserimenti.

Amir Rrahmani 6,5: Anche lui nel primo tempo fa fatica ma con il passare dei minuti prende maggiore confidenza sbagliando quasi niente.

Alessandro Buongiorno 6,5: Soffre e non poco gli attaccanti dell'Udinese ma tutto sommato regge e tiene botta sulla lunga distanza.

Mathias Olivera 6: La grinta e la corsa non gli mancano e anche questo pomeriggio con un gigante come Ehizibue se la gioca alla pari.

Frank Zambo-Anguissa 7: A centrocampo dà sempre il suo grande contributo in termini di corsa e centimetri. Si toglie pure lo sfizio di segnare un bel gol

Stanislas Lobotka 6: Procura il rigore che porta in vantaggio l'Udinese. La sua regia è un po' più lenta e compassata rispetto al recente passato ma più passano i minuti e più prende confidenza (dall'89 Billy Gilmour sv)

Scott McTominay 6,5: Vede una possibilità di imbucata per Lukaku e non ci pensa due volte mandando in porta il belga che ringrazia.

David Neres 7: Crea scompiglio soprattutto nel primo tempo, si crea diverse chance per segnare ma sbaglia anche un gol clamoroso sul risultato di 0-0. Talento a profusione che potrà giocare con continuità visto l'infortunio di Kvara. Protagonista sul gol del 2-1 con una grande azione personale con un po' di fortuna vista la goffa autorete di Giannetti. (dall'85 Cyril Ngonge sv)

Romelu Lukaku 6,5: Nel primo tempo è imbrigliato dalla difesa dell'Udinese ma nella ripresa approfitta della voragine lasciata centralmente, si infila e di forza, quasi alla sua maniera, butta per terra Giannetti e insacca alle spalle di Sava per il gol del pareggio. (dall' 80' Giovanni Simeone 6: Serve l'assist ad Anguissa per il 3-1 finale)

Matteo Politano 6: Il suo lavoro è molto difficile perché Conte gli chiede tanto, tanto sacrificio e quando deve spingere risulta inevitabilmente meno lucido. (dall'85' Giacomo Raspadori sv)

Allenatore Antonio Conte 6,5: Il suo Napoli va sotto e vede le streghe fino al 51' quando Lukaku segna l'1-1.

Da quel momento in poi il suo Napoli cambia marcia e vince 3-1 rispondendo all'Atalanta. Tre punti d'oro per il morale e non solo dopo la doppia batosta contro la Lazio.

Arbitro Daniele Doveri (Roma 1) 6,5: Partita gestita bene dall'esperto fischietto 47enne che dirige senza sbavature.