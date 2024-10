Italia-Israele: fischi all'inno israeliano | Diretta 2-0, Di Lorenzo

Ascolta ora 00:00 00:00

È il giorno di Italia-Israele, allo stadio Bluenergy di Udine. Durante l'esecuzione dell'inno israeliano si sono levati fischi da parte del pubblico, lo riporta l'Adnkronos che sottolinea anche come i fischi da parte del pubblico italiano si siano levati anche durante la stretta di mano tra i due commissari tecnici delle rispettive nazionali, Spalletti e Ben Shimon.

La cronaca della partita

Al 7' è Israele a rendersi molto pericoloso con il contropiede di Gloukh che approfitta del pallone perso a metà campo da Fagioli, punta la porta di Vicario e fa poi partire un tiro che esce fuori di poco alla destra dell'ex portiere dell'Empoli. Al 12' bell'azione dell'Italia con Raspadori che si accentra e allarga a sinistra per Dimarco che controlla e gli ridà la sfera, l'attaccante del Napoli controlla e va al tiro che viene deviato in angolo. Sugli sviluppi del corner Retegui va al colpo di testa ma schiaccia troppo la conclusione e la mette a lato. Al 15' prima grande chance per gli azzurri con Retegui che si presenta tutto solo davanti a Glazer che salva tutto. Un minuto dopo Calafiori si inserisce a sorpresa in area e gira in port con Feingold che salva la porta sguarnita.

Al 19' ecco un'altra grande chance per l'Italia con Retegui che scambia con Frattesi e va al tiro trovando la parata in angolo di Glazer. Al 20' è Tonali a inserirsi in area e a presentarsi davanti al portiere israeliano ma ancora una volta la mira dei nostri giocatori non è precisa con il centrocampista del Newcastle che gli calcia addosso. Al 30' altra palla gol sprecata dagli azzurri: Retegui lavora bene il pallone e serve Raspadori che gli ridà il pallone, il giocatore dell'Atalanta allarga per Dimarco che la mette in mezzo per Frattesi che non ci arriva di poco e con Retegui che da ottima posizione calcia a lato. Al 32' Peretz sbuca alle spalle della difesa italiana e serve Gloukh che calcia alto. Al 34' Raspadori tenta il tiro al volo su angolo di Dimarco: palla fuori. Al 39' Peretz ingenuo su Tonali in area di rigore e penalty per l'Italia. Dal dischetto Retegui sigla l'1-0. Al 42' Raspadori sviene in area di rigore israeliana e si divora così il 2-0 (probabilmente si aspettava un intervento in scivolata da parte del difensore della squadra avversaria). Al 44' Calafiori la tocca di mano poco fuori dall'area di rigore e c'è una punizione interessante per Israele.

Nella ripresa Spalletti inserisce Ricci per uno spento e svagato Fagioli e al 54' ecco il 2-0 dell'Italia con Di Lorenzo: punizione calciata da Raspadori per la testa del compagno di squdra che schiaccia di testa battendo ancora una volta Glazer.

Il tabellino

Italia: Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli (46' Ricci), Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Commissario tecnico Luciano Spalletti

Israele: Glazer; Feingold, Nachmias, Baltaxa; Abada, Abu Fani, Kanichowsky (46' Jaber), Haziza; Gloukh, Peretz; Madmon. Commissario tecnico Ran Ben Shimon

Marcatori: 41' Retegui (I), 54' Di Lorenzo (I)

Ammoniti:

Arbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea