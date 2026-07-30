Nazionale, Mancini e Ranieri già al lavoro. Intanto si avvicina l’arrivo di Zola

Archiviati i convenevoli di rito della presentazione è il momento di lavorare. Oggi nella sede della Figc si è svolta la prima riunione operativa per il ct, Roberto Mancini, e il dt e presidente del Club Italia, Claudio Ranieri. I due si sono calati nei rispettivi ruoli in vista dei primi impegni della Nazionale che saranno a fine settembre prossimo con le gare di Nations League.

Grande attesa per la terza figura che andrà a unirsi a Mancini e Ranieri, come annunciato dal presidente Malagò, con il delicato compito di coordinare tutte le giovanili. Tra i nomi possibili quello di Gianfranco Zola.

Sul suo conto Malagò non si è voluto sbilanciare, ma ha confermato di averne una grande stima: “Sbagliato dire sì, sbagliato dire no - ha detto al microfono di Sport Mediaset-: è una persona che darebbe valore aggiunto, ha fatto un gran lavoro in Lega Pro col progetto giovani”.

Ma nello specifico che ruolo andrebbe a ricoprire Zola? Cosa vuol dire, in concreto, coordinatore delle giovanili? Di fatto sarebbe una sorta di “braccio destro” di Ranieri svolgendo un ruolo un tempo ricoperto dal grande Gigi Riva e poi da Gigi Buffon.

Ma Zola non sarà l’unica novità. Dello staff azzurro, infatti, dovrebbe entrare a far parte anche Lele Oriali, nello stesso ruolo ricoperto alcuni anni fa, team manager, sia con Conte che con Mancini sulla panchina azzurra. L’ultima parola, per questa casella, spetta a Mancini, ma difficilmente il ct rinuncerà all’uomo che lo aveva seguito anche sulla panchina del Napoli.