"Non fate gol", "Mi scappa da ridere". Scoppia la polemica tra Sarri e Marcolin

Maurizio Sarri scoppia a ridere in tv dopo la domanda di Dario Marcolin, ex calciatore ed allenatore, oggi opinionista su Dazn. La scena andata in onda nel post partita di Lazio-Inter è subito diventata virale, dividendo la tifoseria biancoceleste, furiosa per il rendimento deludente in campionato della squadra.

Stavolta anche Sarri finisce sul banco degli imputati. La Lazio cade contro l'Inter e nonostante abbia raggiunto gli ottavi di Champions subisce i fischi dell'Olimpico. Per la prima volta ci sono anche cori contro l'allenatore toscano. Meno forti rispetto a quelli rivolti alla squadra e al presidente Lotito ma comunque sintomo di un'insoddisfazione dei tifosi che coinvolge anche la guida tecnica.

La ricostruzione

A fine partita l'allenatore biancoceleste ha analizzato il momento della sua squadra ai microfoni di Dazn. "La nostra è una stata una buona partita fino al secondo gol – ha dichiarato il tecnico -. Nei primi 20 minuti del secondo tempo non abbiamo fatto entrare l’Inter nella nostra area, mantenendo un ottimo livello per 65 minuti. Siamo stati condizionati da un errore e mezzo. I fischi dell’Olimpico? Penso che il pubblico ci abbia fischiato per errori passati e non per la partita di stasera. Anzi, credo che sia una buona base da cui ripartire".

Il tema divisivo è la fase offensiva: solo 16 i gol fatti dalla Lazio, che l’anno scorso era una macchina da gol. Ma non solo, delle 32 squadre che hanno partecipato alla Champions League, nessuna ha portato in rete meno giocatori rispetto ai biancocelesti (solo 8 in campionato). Felipe Anderson e Zaccagni, entrambi travolti dai fischi al momento della sostituzione, stanno segnando poco (appena tre gol in due) e faticano a saltare gli avversari come facevano in passato.

La domanda che ha acceso Sarri

A questo proposito Marcolin ha rivolto una domanda a Sarri, chiedendogli se fra i motivi di questa crisi ci sia anche il fatto che le squadre avversarie ormai conoscono il suo gioco. Difficoltà che renderebbero necessarie delle contromosse da parte del tecnico. Inaspettata la reazione di Sarri, che si è messo a ridere in diretta, interrompendo il commentatore.

"Scusa ma quando io sento questo mi scappa da ridere - la risposta di Sarri - perché lo trovo un luogo comune. Il Barcellona ha vinto 10 anni giocando sempre allo stesso modo, a Napoli in 3 anni abbiamo fatto 30 gol con la stessa azione di Insigne che rientrava e mandava in porta Callejon. Quindi se bastasse conoscere le squadre per annientarle. Noi giochiamo tanto e alla fine creiamo le stesse tre/quattro situazioni ma quest'anno facciamo fatica a trasformarle in gol".

Di sicuro bisognerà tornare alla vittoria, già dalla trasferta di Empoli, perché il quarto posto ad oggi è sempre più lontano. E la concorrenza per un posto Champions quest'anno è davvero agguerritissima.