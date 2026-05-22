“Nulla è eterno”: Pep Guardiola dice addio al Manchester City

Il momento dell’addio è arrivato. Pep Guardiola saluta il Manchester City dopo 10 anni in cui il tecnico spagnolo di 55 anni ha vinto di tutto e di più. Un commovente video pubblicato sui canali social della società ne ha sancito la fine, domenica sarà la sua ultima panchina in Premier League.

Il saluto commosso di Guardiola

“Che bei momenti abbiamo trascorso insieme. Non chiedetemi i motivi della mia partenza. Non c'è un motivo preciso, ma in fondo so che è arrivato il mio momento. Nulla è eterno, se lo fosse, sarei ancora qui. Eterni saranno invece i sentimenti, le persone, i ricordi, l'amore che provo per il mio Manchester City”, spiega Guardiola con la pacatezza che lo contraddistingue nel video d’addio. Poi, passa a ringraziare “tutte le persone che timbravano il cartellino presto e si fermavano fino a tardi. “Abbiamo lavorato. Abbiamo sofferto. Abbiamo lottato. E abbiamo fatto le cose a modo nostro. A modo nostro”.

“Il duro lavoro si manifesta in molte forme - racconta il tecnico nel video - Le trasferte a Bournemouth, quando abbiamo perso la Premier League, e tu eri lì. Le trasferte a Istanbul, quando eri presente anche lì. Ricordate l'attentato alla Manchester Arena, quando questa città ha mostrato al mondo che aspetto ha la vera forza? Non la rabbia. Non la paura. Solo amore. Comunità. Unione. Una città unita”.

Il ricordo della madre

Guardiola passa in rassegna anche momenti profondamente dolorosi come quando scompare uno dei pochi punti di riferimento nella vita di tutti noi. “Ricordo la perdita di mia madre durante il COVID e il sostegno che questo club mi ha dato. I tifosi, lo staff, la gente di Manchester, mi avete dato la forza quando ne avevo più bisogno. Cris, i miei figli, tutta la mia famiglia, eravate lì come sempre. Anche tu, Khaldoon, c'eri”.

“I giocatori non dimenticano mai: ogni singolo istante, ogni singolo momento, io, il mio staff, questo club, tutto. Quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto per tutti voi. E voi siete stati semplicemente eccezionali. Non lo sapete ancora, ma state lasciando un'eredità. "Quindi, ora che il mio tempo sta per finire, siate felici. Gli Oasis sono tornati."

Tutte le vittorie con il City

Sono davvero tanti e prestigiosi i trofei che Guardiola ha vinto nel decennio in panchina con il Manchester City: Premier League, Coppa di Lega e Community Shield nel 2018; Premier, FA Cup e Coppa di Lega e Community Shield nel 2019; Coppa di Lega nel 2020; nel 2021 un’altra Coppa di Lega e la Premier League; il massimo campionato inglese lo rivince nel 2022 e nel 2023, in quell’anno anche con l’indimenticabile “Triplete” costituito da Champions League ed FA Cup oltre alla Coppa del mondo per club; Premier League e Community Shield nel 2024, FA Cup e Coppa di Lega nel 2026.

Pep “resterà”: ecco in che modo

Nonostante il suo addio alla guida del Manchester City, Pep Guardiola continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di Ambasciatore Globale. In questo ruolo, fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo e lavorerà a progetti e collaborazioni specifici.

“Unitevi a noi nei prossimi giorni per celebrare il periodo di Guardiola alla guida del club, con un degno tributo e un addio a un allenatore rivoluzionario che rimarrà per sempre parte della famiglia del Manchester City”, scrive la società.