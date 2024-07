Olanda-Inghilterra, squadre in campo: le scelte degli allenatori | DIRETTA

Lapresse

Olanda-Inghilterra è la seconda semifinale di Euro 2024: in palio c'è un posto per la finale di Berlino e la vincente affronterà la Spagna di Luis De La Fuente che nella serata di ieri ha sconfitto per 2-1 la Francia di Didier Deschamps, in rimonta. Gli orange confermano in blocco la squadra che ha sempre, o quasi, giocato in questo Europeo con Malen che ha vinto il ballottaggio su Bergwijn. In difesa de Vrij e van Dijk agiranno in difesa con Reijnders-Schouten e Simons in mediana. In attacco Gakpo-Depay. L'Inghilterra si affiderà invece al tridente fantasia formato da Bellingham-Foden-Kane con Mainoo che agirà in mezzo al campo con Rice. Sulle fasce Trippier vince il ballottaggio con Shaw mentre a destra agirà Saka.

Le formazioni ufficiali

OLANDA: Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Depay. Commissario tecnico Ronald Koeman

INGHILTERRA: Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Trippier; Foden, Kane, Bellingham. Commissario tecnico Southgate.

Arbitro: Felix Zwayer (Germania)

Stadio: Signal Iduna Park (Dortmund)