Le pagelle di Atletico Madrid-Lazio: i migliori e i peggiori della partita

La Lazio cede 0-2 nella trasferta al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid, nella sfida del Gruppo E valida per l'ultima giornata di Champions League. I Colchoneros chiudono il primo tempo in vantaggio grazie al gol realizzato al 6' da Antoine Griezmann. Nella ripresa la squadra di Simeone trova il raddoppio al 51' con Samuel Lino. L'Atletico chiude il girone al primo posto con 14 punti, la Lazio è seconda con 10 punti. Il Feyenoord (6 punti) retrocede in Europa League. Chiude il Celtic, ultimo a 4 punti.

Noches de Champions pic.twitter.com/LX2dpflbEs — Atlético de Madrid (@Atleti) December 13, 2023

Atletico Madrid

Jan OBLAK 6 - La Lazio non lo impensierisce mai, serata da ordinaria amministrazione.

Nahuel MOLINA 6 - Spinge ad intermittenza. Splendido il cross sul gol annullato ad Hermoso.

Stefan SAVIC 6 - L'ex Fiorentina spinge poco da braccetto, limitandosi alla fase difensiva. Dal 68' Cesar AZPILICUETA 6 - Solito contributo di esperienza.

Josè Maria GIMENEZ 6 - L'erede di Godin controlla Immobile con le buone e con le cattive. Ammonito nel primo tempo, lascia il campo ad inizio ripresa. Dal 46' Caglar SOYUNCU 6 - Il centrale turco si piazza in mezzo alla difesa e fa valere la sua fisicità.

Mario HERMOSO 6.5 - Trova il gol con una splendida conclusione, ma gli viene annullato per fuorigioco di Lino. Accompagna tanto l'azione, interprete perfetto per la difesa a tre.

Samuel LINO 7.5 - Confeziona l'assist per Griezmann con grande caparbietà. Spinge con grande continuità sulla sinistra. Trova un bellissimo gol, addirittura di destro. Non ci sono dubbi è lui il man of the match.

Rodrigo DE PAUL 6 - Solita grande qualità nell'accompagnare l'azione. Si spegne un po' nelle ripresa.

Alex WITSEL 6.5 - Grande lottatore, dà peso al centrocampo, dimostrandosi utilissimo in copertura. Dal 63' KOKE 6 - Dà sicurezza al reaprto, uno dei leader insostituibili di questa squadra.

Saul NIGUEZ 6 - Dà una mano soprattutto in copertura, le grandi qualità tecniche gli consentono di gestire il pallone con grande maestria.

Angel CORREA 5 - Gira intorno a Griezmann ma si vede pochissimo nel primo tempo. Nella ripresa insieme a Depay non cambia granché. Dal 63' Alvaro MORATA 5.5 - Fallisce un rigore in movimento, più difficile da sbagliare che da segnare.

Antoine GRIEZMANN 7 - Segna il gol del vantaggio col "piede debole" dimostrando tutta la sua tecnica. Regge tutto il peso dell'attacco praticamente da solo. Gioca solo un tempo. Dal 46' Memphis DEPAY 6 - Si dà da fare per tutta la ripresa ma non trova il guizzo vincente.

Allenatore: Diego SIMEONE 7 - Conferma la tendenza dell'ultimo periodo mostrando un gioco più propositivo e molto piacevole. Condottiero insostituibile di un gruppo a sua immagine e somiglianza.

Lazio

Ivan PROVEDEL 6 - L'Atletico gli rievoca dolci ricordi dopo il gol dell'andata. Incolpevole sul gol di Griezmann. Ancor meno su quello di Lino.

Adam MARUSIC 4.5 - Suo l'errore che porta al primo gol quando è troppo tenero nel contrasto con Lino, che lo fa ammattire. Prestazione da dimenticare. Dal 58' Manuel LAZZARI 6 - Entra a giochi fatti, difficile fare peggio di Marusic.

Nicolò CASALE 5.5 - L'Atletico gioca senza punte centrali e non dà punti di riferimento in attacco. Tutto sommato tiene in piede la difesa.

Mario GILA 5.5 - Sarri continua a dargli fiducia viste le numerose defezioni in difesa. Dimostra di poter rientrare nelle rotazioni. Non era questa la partita per brillare.

Elseid HYSAJ 5 - Non appoggia mai l'azione offensiva, ancor più quando gioca a sinistra, e non è una sorpresa conoscendo le sue caratteristiche. Praticamente un uomo perso nella costruzione del gioco. Dal 70' Luca PELLEGRINI 6 - Forse avrebbe meritato spazio dall'inizio. La sua spinta avrebbe fatto comodo.

Matteo GUENDOUZI 6 - Non si lascia intimidire dall'atmosfera calda e si propone in avanti con grande coraggio. Elemento imprescindibile per Sarri.

Matias VECINO 6 - Non tira mai indietro la gamba in una serata complicata. Lotta fino alla fine senza demeritare.

LUIS ALBERTO 5 - Il ritorno in Spagna è deludente. Non si accende praticamente mai e la squadra ne risente. Dal 64' Daichi KAMADA 5 - Gli manca fiducia e si vede, giocatore da recuperare prima di tutto mentalmente

PEDRO 5.5 - L'aria di casa non gli fa bene. Un unico grande guizzo nel primo tempo poi si vede poco. Dal 58' FELIPE ANDERSON 6 - Prova a ravvivare la partita con la sua freschezza a risultato ormai compromesso.

Ciro IMMOBILE 6 - Lotta su ogni pallone ed è poco sostenuto dalla squadra. La sua rinascita è un ottima notizia per il prosieguo della stagione della Lazio. Dal 63' Valentin CASTELLANOS 6 - Conosce bene l'ambiente e l'atmosfera dei campi della Liga. Molto volenteroso anche se le occasioni latitano.

Mattia ZACCAGNI 6.5 - Sfiora il gol con una giocata funambolica. Conferma di essere molto in palla. Di gran lunga il migliore dei biancocelesti. Dopo un inizio di stagione complicata, si ricomincia a vedere il vero Zaccagni.

Allenatore: Maurizio SARRI 5.5 - La squadra sbaglia l'approccio e non è la prima volta in stagione. L'atteggiamento non convince e la qualificazione già raggiunta è una scusante a metà. Contro un avversario superiore forse è ingeneroso chiedergli di più.

Arbitro: Serdar GOZUBUYUK (Olanda) 6 - Partita tranquilla diretta con buona autorevolezza. Si fa aiutare dal Var quando annulla il gol nel primo tempo di Lino.