Dovbyk "glaciale" dal dischetto, Dominguez inarrestabile. Le pagelle di Bologna-Roma

La Roma pareggia 2-2 in trasferta a Bologna nella sfida valida per il 20° turno di Serie A. Dopo un primo tempo equilibrato sono i giallorossi a trovare il vantaggio con l'ex Saelemaekers al 56', aiutato da una grave indecisione di Skorupski. La squadra di Italiano ha una reazione immediata. Al 61' l'olandese Dallinga, al primo gol in campionato, firma il pareggio. Dopo quattro minuti è il capitano Lewis Ferguson a segnare il rigore della vittoria. All'ultimo secondo Lucumì commette un fallo di mano ingenuo e Abisso con l'aiuto del Var concede rigore. Artem Dovbyk, glaciale dagli undici metri, spiazza Skorupski e fissa il risultato sul 2-2.

Bologna

Lukasz Skorupski 5 - Ex di turno, commette un grave errore sul tiro di Saelaemakers. Per sua fortuna i compagni la ribaltano. Nulla può sul rigore di Dovbyk.

Emil Holm 6.5 - Grande spinta sulla destra. Si sovrappone senza sosta sia con Ndoye sia con Orsolini. Dall'89 Stefan Posch sv

Sam Beukema 6.5 - Leader della difesa. Tiene alta la linea difensiva proprio come piace a Italiano.

Jhon Lucumì 5 - Prova a mettere a freno la sua irruenza. Imperdonabile l'errore del 2-2 all'ultimo secondo.

Juan Miranda 5.5 - Meglio quando attacca. Commette qualche leggerezza difensiva di troppo.

Remo Freuler 6.5 - Fa girare la squadra, uno dei pochi inamovibili di Italiano.

Lewis Ferguson 7 - Nei due di centrocampo ha meno compiti di inserimento. Segna il rigore del vantaggio. Il capitano è tornato.

Dan Ndoye 5.5 - Non si accende mai nel primo tempo. Si vede di più nella ripresa ma poi viene sostituito. Dal 66' Riccardo Orsolini 6 - Appena entrato ha una grande occasione ma spara su Svilar. Vivacizza la ripresa ma è troppo lezioso in qualche occasione.

Jens Odgaard 6.5 - Schierato tra le linee, trova tanti spazi nella ripresa. Conquista il calcio di rigore.

Benjamin Dominguez 7 - Grande vivacità e numeri di alta scuola. Avvia l'azione del pareggio da vero trascinatore. La sorpresa più lieta della stagione. Dall'89' Samuel Iling Junior sv

Thijs Dallinga 6.5 - Prova a sfruttare la chance da titolare mettendoci grande impegno ma non è incisivo. Ha il merito di non mollare e trova il primo gol in campionato. Dal 78' Santiago Castro sv

Allenatore: Vincenzo Italiano 6.5 - La squadra ha assimilato il suo credo. Mescola le carte con il turnover e i fatti gli danno ragione. Grande rammarico per due punti gettati via nel finale.

Roma

Mile Svilar 5.5 - Si fa trovare pronto in numerose occasioni. Non riesce a trattenere il tiro di Dallinga. Un'indecisione insolita per i suoi standard soliti.

Gianluca Mancini 5.5 - Prova a fermare Dominguez con le buone e con le cattive. In affanno.

Mats Hummels 5.5 - Ranieri gli ha dato le chiavi della difesa. Tiene in piedi la difesa poi cala anche lui. Dal 78' Zeki Celik sv

Evan Ndicka 6 - Puntuale in marcatura e preciso nelle chiusure. Decisivo il suo inserimento in avanti sul fallo di mano di Lucumì. Il migliore della difesa.

Alexis Saelemaekers 6.5 - Partenza lenta poi piano piano si fa vedere con le sue solite incursioni. Trova il gol dell'ex con l'aiuto di Skorupski. Non esulta, esce tra gli applausi del Dall'Ara. Dall'84' Nicola Zalewski sv

Manu Koné - Meno esplosivo del solito. Commette anche un fallo di mano sospetto nell'azione del rigore.

Leandro Paredes 6.5 - Tante aperture e cambi di gioco "ad occhi chiusi". Ha anche l'occasione per sbloccare la partita. Dal 78' Niccolò Pisilli 6 - La sua vivacità è utile negli ultimi minuti

Lorenzo Pellegrini 5 - L'effetto derby dura poco per il capitano giallorosso, protagonista di una prestazione incolore. Commette anche il fallo da rigore. Dal 78' Stephan El Sharaawy 6 - Spinge a sinistra, fa valere la sua freschezza.

Angelino 5.5 - Molto più a suo agio da esterno alto. Grande spinta nel primo tempo. Assente ingiustificato nella ripresa.

Paulo Dybala 5 - Manda alto da due passi il tiro del possibile vantaggio. Delusione della partita. Dall'84' Tommaso Baldanzi sv

Artem Dovbyk 7 - Fa salire la squadra con movenze "alla Dzeko". Mette Dybala davanti a Skorupski con uno splendido assist. Glaciale nell'escuzione del rigore. Il migliore della Roma.

Allenatore: Claudio Ranieri 6 - Ha ridato tranquillità e ordine tattico alla squadra. Trovato il vantaggio quasi per caso, i giallorossi buttano tutto via in quattro minuti. Poi devono ringraziare Lucumì ma il punto trovato all'ultimo respiro serve per il morale e poco altro.

Arbitro: Rosario Abisso (Palermo) 6. Vede bene nell'occasione del rigore per il Bologna, quando le infrazioni da penalty dei giocatori della Roma sono addirittura due. Si fa aiutare dal Var sul fallo di mano di Lucumì. Anche in qual caso il rigore è ineccepibile.