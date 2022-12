Le pagelle di Francia-Marocco: i migliori e i peggiori della seconda semifinale

Francia

Hugo LLORIS 6.5 - Si fa trovare sempre pronto. Attento nel primo tempo sul tiro di Ounahi. Resiste nel secondo tempo quando il Marocco spinge. Saracinesca

Jules KOUNDÈ 6 - Spinge poco, controlla con attenzione Boufal. Elemento preziosissimo, nega con un salvataggio miracoloso il gol della bandiera per i marocchini

Raphael VARANE 6.5 - Non sbaglia un intervento. Certezza assoluta al centro della difesa

Ibrahim KONATÈ 6.5 - Grande fisicità, chiude con prontezza ogni varco. Non fa rimpiangere Upamecano

Theo HERNANDEZ 6.5 - Segna il gol importantissimo che sblocca la partita. Contenere Hakimi e Ziyech non è un compito facile. Combina un mezzo pasticcio su Boufal ma l'arbitro Ramos e il Var lo graziano

Aurelien TCHOUAMENI 7 - Centrocampista totale. Tampona, imposta, grande piede. Ha una grandissima carriera davanti

Yousoouf FOFANA 6 - Grande sacrificio e dedizione. Stringe sulla destra per contenere il Marocco. Partita di grande sostanza

Ousmane DEMBÈLÈ 5 - Spettatore non pagante nel primo tempo, praticamente non si vede mai (79' Randal KOLO MUANI 6.5 - Segna il primo gol in nazionale praticamente al primo pallone toccato. Gli toccherà ringraziare Mbappé)

Antoine GRIEZMANN 7 - La variabile impazzita della squadra di Deschamps. Trova lo spiraglio giusto sul primo gol. Le Petit Diable

Kylian MBAPPÈ 7 - Quando parte è inarrestabile, una spina nel fianco per la difesa marocchina. Costantemente raddoppiato e triplicato

Olivier GIROUD 6 - Pericolo costante. Prima colpisce un palo poi si mangia un gol facile facile. Inaspettato per un giocatore come lui (Dal 65' Marcus Thuram 6.5 - Si infila negli spazi che lascia il Marocco. Pericoloso in contropiede. Rincalzo utilissimo)

Ct: Didier DESCHAMPS 7 - La Francia ha grande consapevolezza della sua forza e dimostra di essere un grande gruppo. Non perde mai la calma, consapevole di poter trovare il guizzo in qualsiasi momento. Due finali ai Mondiali consecutive, merito a Deschamps di aver saputo gestire con saggezza il grande potenziale a disposizione

Marocco

Yassin BOUNOU 6 - Non ha colpe sul gol e non deve compiere grandi interventi. Senza dubbio il miglior portiere del Mondiale

Achraf HAKIMI 6.5 - Va su e giù per la fascia senza sosta. L'anima della squadra Instancabile

Jawad EL YAMIQ 5 - Si perde l'imbucata di Griezmann che porta al primo gol. Prova a rifarsi con una spettacolare rovesciata ma colpisce il palo. Sfortunato

Achraf DARI 5 - Sostituisce dopo il riscaldamento l'infortunato Aguerd. Soffre terribilmente la fisicità di Giroud e la velocità di Mbappé. Serata difficilissima

Romain SAISS 5 - Non era in condizione di giocare. Si perde inspiegabilmente Giroud che lo grazia colpendo il palo. Esce subito dopo per infortunio (Dal 21' Selim AMALLAH 6.5 - Con lui in campo la squadra ritrova subito le misure. Indispensabile) (Dal 78' Abdessamad EZZALZOULI 6 - Appena entra, la Francia raddoppia. Un suo spunto poteva regalare un gol negli ultimi minuti)

Noussair MAZRAOUI 6 - Tiene a bada Dembélé mai pericoloso. Non appoggia mai l'azione offensiva. Esce ad inizio secondo tempo (Dal 46 Yahia ATTIYAT ALLAH 6.5 - Spinge tanto sulla sinistra e mette in mezzo tanti cross interessanti)

Hakim ZIYECH 6.5 - Le azioni importanti passano tutte dalla fascia destra. L'asse con Hakimi funziona a meraviglia. Dovrebbe tirare di più

Azzedine OUNAHI 6.5 - Inizia alla grande nel primo tempo. Impegna Lloris con un bel tiro, cala vistosamente nella ripresa. Una delle sorprese più belle del Marocco

Sofyan AMRABAT 6 - Meno brillante delle altre partite. Non mancano mai grinta e cuore ma soffre la fisicità del centrocampo della Francia

Sofiane BOUFAL 6 - Il funambolo prova ad infiammare il pubblico con i suoi dribbling. Peccato sia troppo lezioso (Dal 67' Zakaria ABOUKHAL 5.5 - Rispetto a Boufal ama accentrarsi di più. Partecipa all'assalto finale senza fortuna)

Youssef EN-NESYRI 6 - Ci mette impegno e fisicità. Stasera contro Varane e Konaté, difficile chiedergli di più (Dal 66' Abderrazak HAMDALLAH 5.5 - Dà il cambio ad En-Nesyri ma è dura anche per lui trovare palloni giocabili)

Ct: Walid REGRAGUI 5 - Avrebbe meritato un bel 10 per il Mondiale del Marocco. In semifinale però le sbaglia davvero tutte. Un delitto passare al 5-4-1 quando la squadra girava alla perfezione con il 4-3-3. Difficile da capire anche la scelta di forzare il rientro di Saiss, Aguerd, Mazraoui, usciti tutti per infortunio prima del tempo. Quando passa al solito canovaccio, i suoi giocatori ritrovano le vecchie certezze ma non riescono a recuperare la gara

Arbitro: Cesar RAMOS (Messico) 5 - Gestisce i cartellini con troppa parsimonia e perde il controllo della partita troppe volte. Da rivedere lo scontro tra Theo Hernandez e Boufal. Sembra più rigore che fallo del marocchino. Ridateci Orsato