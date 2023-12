Le pagelle di Genoa-Juventus: i migliori e i peggiori della partita

La Juventus frena allo stadio Ferraris contro il Genoa nell'anticipo del venerdì, valido per il 16° turno di Serie A. Il match finsice 1-1. I bianconeri passano in vantaggio al 28' del primo tempo grazie ad un rigore trasformato da Federico Chiesa. Arriva nella ripresa al 48' il pareggio di Albert Gudmundsson.

Genoa

Josep MARTINEZ 6.5 - Non può fare altro che stendere Chiesa per il più classico dei calci di rigore. Salva nel finale su Bremer.

Stefano SABELLI 6 - È un quinto prettamente difensivo. Dalle sue parti Kostic si vede poco. Assicura grande copertura senza grossi rischi.

Mattia BANI 6.5- Come sempre dà grande solidità al pacchetto difensivo. Insostituibile perno della retroguardia.

Koni DE WINTER 6.5 - Gioca con la maschera protettiva dopo la frattura al setto nasale. Lotta come un leone contro Vlahovic e lo contiene bene.

Radu DRAGUSIN 6.5- Massima resa in qualsiasi posizione della difesa. Si fa vedere anche in avanti sui calci piazzati.

Johan VASQUEZ 6 - Buona spinta sulla sinistra, confeziona un bel cross su cui non arriva Gudmundsson. Esce a fine primo tempo ma non demerita. Dal 46' Caleb EKUBAN 6.5- Appena entrato serve l'assist per il gol di Gudmundsson. la sua fisicità si sente in area di rigore.

Ruslan MALINOVSKYI 5.5 - Si fa vedere all'inizio con una conclusione da fuori, il suo pezzo forte, poi scompare.

Milan BADELJ 5 - Imperdonabile per un giocatore della sua esperienza l'errore che porta al fallo da rigore. Poi pian piano rialza la testa e assicura il solito buon rendimento.

Morten FRENDRUP 6.5 - Contributo utilissimo a centrocampo. Battaglia su tutte le seconde palle con grande intensità.

Junior MESSIAS 6 - Qualche buono spunto. Cresce nella ripresa quando viene riportato sulla fascia.

Albert GUDMUNDSSON 7.5 - Si adatta nel ruolo di attaccante. L'indole chiaramente lo porta qualche metro più indietro ed è costretto a sdoppiarsi nel doppio ruolo. Da attaccante rapace il gol del pareggio. Sempre nel pieno del gioco, è lui l'anima rossoblù.

Allenatore: Alberto GILARDINO 7 - L'assenza di Retegui è una grave perdita e lui è costretto a fare di necessità di virtù. Nella ripresa la mossa di Ekuban cambia la partita. Un pareggio che vale molto di più di un punto dopo un periodo sfortunato.

Juventus

Wojciech SZCSESNY 6 - Incolpevole sul gol subito. Per il resto non deve effettuare altre grandi parate.

Federico GATTI 6 - Solita solidità e concretezza da braccetto destro. Stavolta non trova il guizzo in avanti e questa è una notizia.

BREMER 5.5 - Non ha punti di riferimenti da marcare nel primo tempo. Nella ripresa lotta in marcatura con Ekuban. Nel fianle manca un gol più difficile da sbagliare a due passi dalla porta.

DANILO 6 - Completa il terzetto difensivo sulla sinistra. Se la cava con la sua grande esperienza.

Andrea CAMBIASO 6.5 - Tornato nel suo vecchio stadio, è ancora uno dei migliori. Si propone con grande intraprendenza e la qualità delle sue giocate non è più una sorpresa

Weston MCKENNIE 5.5 - Meno propositivo del solito e qualche fallo di troppo. L'impegno non è mai in discussione.

Manuel LOCATELLI 5.5 - Non è in un momento brillante. A caccia di palloni sporchi, più quantità che qualità.

Fabio MIRETTI 6 - Il più propositivo del centrocampo. Sempre utile nei ripiegamenti.

Filip KOSTIC 5 - Pochissime iniziative, una delusione conoscendo il valore del giocatore e le sue grandi potenzialità da esterno sinistro.

Federico CHIESA 7 - Svaria per tutto il fronte d'attacco, serve una palla perfetta per Vlahovic. Si conquista e trasforma il rigore del vantaggio. In ripresa, è il migliore dei bianconeri.

Dusan VLAHOVIC 5.5 - Manca un gol da posizione favorevole nel primo tempo. Innesca l'azione del rigore rubando palla a Badelj. La cosa migliore della sua partita poi si spegne.

Allenatore: Massimiliano ALLEGRI 5.5 - La partita si mette così come l'aveva preparata. La squadra stavolta non la gestisce come le altre volte e paga una indecisione difensiva. Stavolta non trova il gol in zona Cesarini. Dopo tante vittorie ottenute sul filo, un pareggio che tutto sommato ci può stare.

Arbitro: Davide MASSA (Imperia) 6 - Al rientro dopo le polemiche di Napoli-Inter, vive una serata decisamente più tranquilla. Non ci sono dubbi sul rigore concesso ai bianconeri.