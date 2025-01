L'Inter risponde al Napoli e stende l'Empoli. Le pagelle della partita

L'Inter vince 3-1 a San Siro contro l'Empoli nella sfida valida per il 21° turno di Serie A. Successo che consente alla squadra di Inzaghi di rispondere al Napoli, vittorioso nella trasferta di Bergamo. Adesso i punti di distacco dai partenopei sono tre, in attesa del recupero contro la Fiorentina.

Primo tempo con qualche difficoltà per i nerazzurri, che non riescono a scardinare la difesa empolese. Il più attivo è Lautaro Martinez. Al 14' il Toro uncina un pallone in area trovando la parata bassa di Vasquez poi al 24' colpisce il palo con una conclusione ravvicinata, dopo un sospetto controllo di braccio. L'Inter sblocca il match al 54' con Lautaro, bravo a trovare il jolly dal limite dell'area. Vasquez tocca ma non ci può arrivare. Al 79' arriva il raddoppio con Denzel Dumfries, che stacca più in alto di tutti e mette in rete. Sembra finita ma l'ex Sebastiano Esposito riapre il match con una bella invenzione. Chiude i conti Marcus Thuram, che sfrutta l'assist di Arnautovic per il più facile dei gol.

Inter

Yann Sommer 6 - Sfiora la frittata con un passaggio rischioso in uscita. Incolpevole sul gol di Esposito.

Benjamin Pavard 6.5 - Partecipa tanto alla manovra. Efficacia anche in fase difensiva.

Stefan de Vrij 6.5 - Non riposa mai vista l'assenza di Acerbi. Pulito in marcatura e prezioso nella costruzione dal basso.

Carlos Augusto 6.5 - Ormai più a suo agio da braccetto che da esterno. Gara senza sbavature.

Denzel Dumfries 6.5 - Prova a rompere la linea difensiva avversaria con tanti inserimenti. Segna il raddoppio con uno stacco imperioso.

Nicolò Barella 6.5 - È il cuore pulsante dell'Inter. Recupera tanti palloni e appoggia l'azione offensiva.

Kristjan Asllani 6 - Fa più la mezzala che il regista. Gioca senza tremare, mostrando personalità.

Piotr Zielinski 5 - Toccano a lui i compiti di regia. Troppo scolastico. L'inserimento e tiro visto negli anni di Napoli sembra un lontano ricordo. Dal 69' Henrikh Mkhitaryan 6 - Dà un contributo prezioso negli ultimi venti minuti.

Federico Dimarco 5 - Ancora lontano dalla forma migliore. Poche invenzioni e tanta confusione. Dal 77' Alessandro Bastoni sv

Mehdi Taremi 5 - Svaria alla ricerca della posizione migliore. Non sembra sincronizzato col resto della squadra. Dopo tanti mesi è un problema. Dal 69' Marcus Thuram 6.5 - Timbra il cartellino mettendo al sicuro il risultato.

Lautaro Martinez 7 - Uno scontro a inizio partita con Ismaili fa tremare San Siro. Ha le migliori occasioni nel primo tempo. Sblocca la partita con un bel tiro dal limite. Dal 78' Marko Arnautovic 6.5 - Pochi minuti giusto il tempo di un bell'assist.

Allenatore: Simone Inzaghi 6.5 - Serviva solo vincere per allontanare la crisi e rispondere al Napoli. Missione compiuta.

Empoli

Devis Vasquez 6 - Risponde presente sulla conclusione di Lautaro. Tocca soltanto la conclusione del Toro.

Mattia De Sciglio 6 - Torna a San Siro dopo tante sfide con le maglie di Milan e Juve. Fa il compitino. Dal 66' Saba Goglichidze 5.5 - Entra quando la partita si è aperta. Impatto non semplice.

Ardian Ismajli 6.5 - Stopper vecchia maniera. Ruvido nei contrasti. Regge da solo tutta la difesa.

Mattia Viti 6 - Guidato dalla garra di Ismajli se la cava con disinvoltura.

Giuseppe Pezzella 6.5 - Mostra grande intraprendenza quando spinge. Dall'83' Junior Sambia sv

Emmanuel Gyasi 5.5 - Si sacrifica guardando a vista Dimarco. Si vede poco in fase offensiva.

Alberto Grassi 6 - Gara di sacrificio a metà campo. Regge un'ora prima di uscire. Dal 73' Liam Henderson 6 - Trova lo spiraglio giusto per il gol di Esposito.

Youssef Maleh 5.5 - Lotta su tutte le seconde palle, qualche errore di troppo in appoggio.

Liberato Cacace 6 - In posizione avanzata ha il compito di attaccare lo spazio. Cala nella ripresa. Dall'83' Szymon Zurkowsku sv

Jacopo Fazzini 5.5 - Ancora alla ricerca della forma migliore. Un po' appannato. Dal 66' Sebastiano Esposito 6.5 - Ex di turno. Segna un gol da attaccante vero. Conferma il feeling con San Siro.

Lorenzo Colombo 5 - Ha tutto il peso dell'attacco sulle sue spalle. De Vrij gli lascia le briciole.

Allenatore: Roberto D'Aversa 6 - Prepara bene la gara e resta in partita fino alla fine.

Non è a San Siro che deve conquistare la salvezza.

Arbitro: Ermanno Feliciani (Teramo) 5.5 - Lascia correre molto il gioco e alcuni mancati fischi fanno indispettire il Meazza. Qualche decisione lascia qualche dubbio.