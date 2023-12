Reijnders padrone del centrocampo, Simic debutto da sogno: le pagelle di Milan-Monza

Il Milan supera 3-0 il Monza allo stadio Meazza nel lunch match valido per il 16° turno di Serie A. Bella prestazione dei rossoneri che trovano il vantaggio ad inizio partita con un gol dell'olandese Tijjani Reijnders. A fine primo tempo arriva il raddoppio con il giovane 2005 Jan-Carlos Simic, entrato al posto dell'infortunato Pobega. Fissa il risultato al 76' il tris di Noah Okafor.

Milan

Mike MAIGNAN 6.5 - Sorveglia la situazione nel primo tempo. Straordinaria la risposta sul tiro di Colpani.

Alessandro FLORENZI 6.5 - Spinge con costanza e si fa vedere anche con due belle conclusioni. Un grande Di Gregorio gli nega il primo gol a San Siro.

Simon KJAER 6.5 - Prestazione sicura e attenta. Non giocava da fine ottobre. La sua esperienza serve eccome alla difesa rossonera. Dal 67' Davide BARTESAGHI 6 - Altro giovanissimo dal grande avvenire. Non fa mancare il suo contributo.

Fikayo TOMORI 6.5 - Pilastro della retroguardia. A tre o quattro la resa è sempre altissima. Concede pochissimo agli avanti brianzoli.

Theo HERNANDEZ 6.5 - Tornato sulla fascia, ricompone l'asse con Leao che ha fatto la fortuna del Milan in questi anni. Sta tornando la brillantezza di un tempo.

Ruben LOFTUS-CHEEK 6.5 - Anche l'inglese ha bisogno di giocare per trovare la migliore condizione. La sua fisicità è dominante. Dal 67' Ismael BENNACER 6 - Mette ancora benzina nelle gambe. Manca sempre meno al ritorno dal primo minuto.

Tijjani REIJNDERS 7.5 - Ha le qualità per diventare un centrocampista totale. Segna il gol che indirizza la partita con un'azione caparbia. Poi regala colpi d'alta scuola e tanti suggerimenti utili per i compagni.

Tommaso POBEGA 6 - Pioli gli dà fiducia dopo l'ottima prova di Newcastle. Si fa male troppo presto.

Dal 24' Jan-Carlos SIMIC 7 - Debutto da sogno con gol ma anche tanta applicazione. Tranquillità da veterano.

Christian PULISIC 6 - Meno appariscente di altre volte. Colpisce una traversa nel primo tempo. Poi gioca soprattutto per la squadra.

Olivier GIROUD 6.5 - Gioca per la squadra come nessuno. Fa salire i compagni e domina di testa. Delizioso l'assist per il bel gol di Okafor.

Rafael LEAO 6.5 - Indispensabile per il gioco rossonero. Le sue fiammate spaccano la difesa brianzola. Regala il gol al debutto a Simic con un bell'assist. Dal 67' Noah OKAFOR 6.5 - Chiude in rete una bellissima azione. Poi si fa male poco dopo. Sfortunato. Dall'80' Samuel CHUKWUEZE SV

Allenatore: Stefano PIOLI 7 - Scena uno schieramento camaleontico. L'infermeria si sta svuotando e i miglioramenti si vedono. Altra vittoria che dà grande fiducia per recuperare terreno in campionato. Adesso la Juve è a meno cinque.

Monza

Michele DI GREGORIO 6 - Beffato sul primo gol con la palla che gli finisce sotto le gambe. Si rifa con due paratone su Florenzi. Niente colpe sul gol di Simic e di Okafor. Fa quel che può.

Danilo D'AMBROSIO 5.5 - Limitare Leao è difficilissimo non solo per lui. Prova a limitare i danni con l'esperienza.

Luca CALDIROLA 5 - Sovrastato dalla fisicità di Giroud. Giornata difficile per il centrale del Monza.

Andrea CARBONI 5.5 - Forse il più lucido della difesa. Tiene bene su Pulisic ma è dura anche per lui oggi. Dall'80' Armando IZZO SV

Pedro PEREIRA 5.5 - Preferito a Ciurria sulla destra poi passa a sinistra. Buona applicazione anche se troppo timido.

Roberto GAGLIARDINI 5 - Conosce bene l'atmosfera di San Siro. Ci mette grinta e qualche fallo di troppo, come i vecchi derby. Ma la qualità di Rejnders lo manda a vuoto.

Matteo PESSINA 5 - Preso sul ritmo. Si fa beffare da Leao in occasione del secondo gol. Dal 64' Jean-Daniel AKPA AKPRO 6 - Fa valere la sua verve. Splendida una chiusura su Theo lanciato a rete.

Georgios KYRIAKOPOULOS 5.5 - Staziona sulla fascia sinistra. Qualche pallone messo in mezzo e poco altro. Dal 54' Patrick CIURRIA 6 - Ottimo ingresso e grande spinta sulla destra. Col senno di poi avrebbe meritato di giocare dall'inizio.

Andrea COLPANI 5.5 - In ombra. La pericolosità del Monza passa sempre per le sue giocate. Quando gli capita l'occasione, Maignan gli dice no. Dal 63' Valentin Carboni 5 - Si vede pochissimo. Un piccolo passo indietro dopo il gol contro la Juve.

Dany MOTA 5 - Evanescente. Svaria per tutto il fronte d'attacco. Non trova il guizzo, ben controllato dai difensori rossoneri.

Lorenzo COLOMBO 5.5 - Ci teneva a mettersi in mostra da ex della partita. Qualche buon movimento ma le chance sono poche oggi. Esce a inizio ripresa. Dal 54' Mirko MARIC 5.5 - Dà peso all'attacco ma non impensierisce Tomori e compagni.

Allenatore: Raffaele PALLADINO 6 - Il gol immediato gli rovina il piano partita. La squadra però mantiene sempre la sua identità. Perdere a San Siro contro il Milan non è un dramma.

Arbitro: Gianluca AURELIANO (Bologna) 6 - Partita tutto sommato tranquilla. Non concede un rigore al Monza per fallo su Maric e anche per il Var va bene così.