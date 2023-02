Il pagellone della Serie A: promossi e bocciati del mercato di gennaio

La Serie A non fa più mercato. Il 31 gennaio è terminata la sessione del mercato invernale, eppure non ce ne siamo accorti. Sono lontani i tempi in cui le squadre italiane spadroneggiavano in Europa, realizzando colpi da sogno, anche a gennaio. Tutte (o quasi) sono rimaste immobili, praticamente nessuna ha fatto un vero e proprio mercato in entrata tanto che la spesa totale è davvero irrisoria. Le società della massima serie hanno preferito vendere piuttosto che comprare ma in realtà nemmeno più di tanto visto che il saldo tra entrate e uscite è positivo di circa 35 milioni.

Imbarazzante il paragone con la Premier League. In questa sessione invernale i club inglesi hanno speso una cifra intorno ai 815 milioni di sterline. Se invece si sommano le spese delle altre maggiori leghe europee, ovvero Serie A, Ligue 1, Bundesliga e Liga, la somma non arriva ai 300 milioni di euro. Il Chelsea da solo ha speso più di tutte le leghe messe insieme. Insomma sono tempi magri per tutti tranne che per le inglesi. Proviamo comunque a dare i voti ai 20 club di Serie A.

Nessuno come la Premier League



Cifre da capogiro nel mercato invernale L'italia raggiunta anche dalla Serie B inglese #Calcio | #SerieA | #PremierLeague | #Calciomercato pic.twitter.com/8rTU5jofwe — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 1, 2023

Atalanta

Nessun movimento in entrata. Ceduto Malinovskyi al Marsiglia, ai ferri corti con Gasperini e Zortea al Sassuolo.Tutti i big sono rimasti nonostante le voci di mercato, per qualche cessione se ne riparlerà in estate. Voto 6

Bologna

La società rossoblù è riuscita a trattenere Marko Arnautovic, nonostante il forte interesse dell'Everton. Da solo vale mezzo voto in più. Ottimo rinforzo sulla sinistra con Georgios Kyriakopoulos, arrivato dal Sassuolo. Voto 6.5

Cremonese

Ci si aspettava qualche rinforzo in più considerato l'ultimo posto e l'arrivo sulla panchina di Ballardini. Tanti colpi sfumati da Bonazzoli della Salernitana a Bakayoko del Milan. È arrivato Benassi dalla Fiorentina. Voto 5

Empoli

I toscani sono praticamente già salvi a metà campionato. Cosa chiedere di più al presidente Corsi? C'è stato il grande ritorno di Caputo dalla Sampdoria, con Lammers che ha fatto il percorso inverso in Liguria, oltre all'arrivo di un'altra punta Piccoli. Sulla trequarti, invece, arriva Vignato dal Bologna con Bajrami che invece finisce al Sassuolo. Voto 7

Fiorentina

Grande dimostrazione di forza dopo aver respinto del Leicester per Nico Gonzalez e in ultimo quello del Barcellona per Amrabat. Preso Brekalo, un'ottima alternativa sugli esterni. Intanto prenotato anche Sabiri per giugno Voto 7

Hellas Verona

Arrivano il difensore Zeefuik dall’Hertha Berlino, il centrocampista Duda dal Colonia e gli attaccanti Braaf e Gaich. Escono Gunter, che finisce alla Samp, e soprattutto Ilic al Torino. Almeno è rimasto Lasagna. Basterà per salvarsi? Voto 5.5

Inter

Zero acquisti e zero cessioni, praticamente impossibile dare un voto. Il caso Skriniar trascinatosi fino all'ultimo giorno un remake di quanto accaduto quest'estate. Se non vende non compra, difficile andare avanti in queste condizioni, vero Steven Zhang? Voto s.v.

Juventus

Ottima, dal punto di vista economico, la cessione di Weston McKennie al Leeds, in prestito con diritto di riscatto pari ad oltre 35 milioni di euro. In entrata, però, non è arrivato l’esterno destro che tanto sarebbe servito ad Allegri. Chiaro che la proprietà ha altro per la testa in questo periodo. Voto 5.5

Lazio

Arriva solo Pellegrini sulla sinistra e manca sempre un (vero) vice Immobile. Il solito limite (forse l'unico) della gestione Lotito, è sempre lo stesso: non garantire all'allenatore di turno (ora Sarri prima Inzaghi) alternative adeguate agli undici titolari. Un vero peccato. Voto 5.5

Lecce

Maleh è un ottimo rinforzo per il centrocampo, classico affare alla Corvino. La squadra sta facendo bene, bisogna solo continuare su questa strada. Voto 6.5

Milan

Arriva solo Devis Vasquez, portiere colombiano arrivato dal Club Guaranì. Se gioca sempre Tatarusanu difficile comprenderne l'utilità. Si è provato a prendere Zaniolo ma alle condizioni proposte era davvero impensabile ottenere il via libera dalla Roma. Da una proprietà appena insediata ci si aspettava un mercato diverso. Voto 5

Monza

Nessun colpo di coda del Condor, Adriano Galliani. La rosa è completa in tutti i reparti e ha messo la salvezza in cassaforte. L'unico innesto del baby Franco Carboni dall’Inter a sinistra come vice Carlos Augusto. Voto 6

Napoli

Dopo la campagna estiva praticamente perfetta, difficile fare di più. I due nuovi acquisti Bereszynski e Gollini possono essere due ottime alternative per Spalletti. Voto 6.5

Roma

Partito da lontano con l'ingaggio a parametro zero di Ola Solbakken, il mercato giallorosso si è spostato sul caso Zaniolo. Peccato per i 30 milioni persi, sarebbe arrivato Tadic dall'Ajax. Colpo di coda finale con l’arrivo di Diego Llorente, che va a rinforzare la difesa di Mourinho. Voto 6

Salernitana

Tanta confusione in casa granata. Dal contratto di Verdi non depositato in tempo (si attende l'esito del ricorso), agli arrivi sfumati di Cabral e Zortea. Per fortuna la classifica non preoccupa Voto 5

Sampdoria

Via due colonne come Caputo e Bereszynski, dentro profili dall'ingaggio più basso, Zanoli e Lammers. Potrebbe partire anche Colley, richiesto in Turchia. Si sta programmando già la Serie B? I tifosi blucerchiati non meritano questo. Voto 4

Sassuolo

Ennesimo grande colpo in uscita di Carnevali. Traoré finisce al Bournemouth per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Al suo posto piazza un gran colpo con Bajrami dall’Empoli. Chapeau. Voto 7

Spezia

Mercato scoppiettante. Da record la cessione di Kiwior all’Arsenal, per la cifra di 25 milioni di euro più 5 di bonus. In entrata, di prospettiva l'arrivo di Esposito dalla Spal. In mediana è arrivato anche Zukrowski, mentre l'attacco è stato completato dall’ingaggio di Shomurodov. Voto 7

Torino

Interessante l'operazione di sostituire Lukic, ceduto al Fulham per dieci milioni con Ilic (pupillo di Juric), strappato al Marsiglia. A centrocampo arriva Vieira dalla Samp e in difesa Gravillon può essere una sorpresa. Basterà a Juric? Voto 6.5

Udinese

Bella scommessa quella dell'esterno francese Thauvin, fino a qualche anno fa nel giro della Nazionale francese. Con Makengo al Lorient entrano nelle casse friulane oltre 10 milioni di euro. Un bel tesoretto di questi tempi. Voto 6