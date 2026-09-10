Palermo in B. È boom tifosi dietro solo alle big di A

Quando si parla di amore incondizionato per una squadra, non si può non pensare ai tifosi del Palermo. Hanno visto passare campioni come El Flaco Pastore, Paulo Dybala, El Matador Cavani. Per anni, tra il 2005 e il 2012, hanno giocato la Coppa Uefa, il corrispettivo dell’Europa League moderna. Ma anche quando il Club fu dichiarato fallito dal tribunale del capoluogo siciliano, nell’estate del 2019, dovendo ripartire dalla Serie D, la squadra non è mai stata lasciata sola.

Ora il Palermo allenato da Pippo Inzaghi è primo in Serie B e lo stadio Renzo Barbera è un fortino che ribolle. Nelle prime quattro uscite, due di Coppa Italia e altrettante in campionato, i rosanero non hanno mai perso, spinti da oltre 100mila presenti. Una media superiore a 25mila appassionati per gara, in Italia seconda solo a Milan, Inter, Juventus e Roma. Numeri più alti di molti club di quella Serie A che una città intera sogna di ritrovare esattamente dieci anni dopo l’ultima volta (2016-17).