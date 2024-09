Pallone d'Oro 2024, i candidati: Martinez e Calhanoglu dell'Inter, c'è anche Lookman

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi sarà il successore di Leo Messi che nel 2023 ha vinto il suo ottavo Pallone d'Oro? Per saperlo bisognerà attendere il prossimo 28 ottobre ma intanto oggi è stata svelata la lista con i trenta calciatori in lizza. Tra gli "italiani" che giocano nella nostra Serie A figurano cinque nomi tra cui tre nerazzurri ma di due differenti società di calcio: Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu dell'Inter, Ademola Lookman dell'Atalanta. Gli altri due sono due acquisti della Roma di quest'estate, Artem Dovbyk e Mats Hummels. Nel corso della cerimonia sono state svelate anche altre catetoria tra cui i migliori portieri e finalmente c'è un italiano, Gigio Donnarumma, e poi il nuovo premio riservato agli allenatori dove compaiono Carlo Ancelotti e Gian Piero Gasperini.

Chi sono i 30 candidati

Sul quotidiano francese L'Equipe dove è andata in onda la diretta i calciatori sono stati svelati a gruppi di cinque: nel primo gruppo ecco Jude Bellingham (Real Madrid), Ruben Dias (ManCity), Phil Foden (ManCity), Federico Valverde (Real Madrid) e Emiliano Martinez (Aston Villa); nel secondo gruppo Erlin Haaland (ManCity), Nico Williams (Athletic Bilbao), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Artem Dovbik (As Roma) e Toni Kroos (Real Madrid); terzo gruppo svelato quello con Vinicius (Real Madrid), Dani Olmo (Barcellona), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Martin Odegaard (Arsenal) e Mats Hummels (As Roma); del quarto gruppo fanno parte Rodri (ManCity), Harry Kane (Bayer Monaco), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (Psg) e Cole Palmer (Chelsea); quinto gruppo con Dani Carvajal (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcellona), Bukayo Saka (Arsenal), Hakan Calhanoglu (Inter) e William Saliba (Arsenal) e sesto gruppo a compleare i trenta Kylian Mbappé (Real Madrid), Lautaro Martinez (Inter), Ademola Lookman (Atalanta), Antonio Rudiger (Real Madrid) e Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Il club dell'anno

Nessuna squadra italiana è presente nella futura premiazione come squadra dell'anno: sono soltanto cinque e si tratta di Bayer Leverkusen, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund e Girona.

I candidati al Trofeo Kopa

Non c'è soltanto il Pallone d'Oro tra i maggiori trofei che si assegneranno il prossimo 28 ottobre: uno dei più importanti per il miglior Under 21 al mondo è il Trofeo Kopa. Sono dieci i candidati a contendersi il titolo: Pau Cubarsi, Alejandro Garnacho, Arda Guler, Karim Konaté, Kobbie Mainoo, Joao Neves, Savinho, Mathys Tel, Lamine Yamal e Warren Zaire-Emery.

I candidati al Trofeo Yachine

Un'altra importante premiazione riguarderà i dieci migliori portieri dell'anno: tra questi compare il nostro Gigio Donnarumma, estremo difensore del Paris Saint-Germain. Oltre a lui anche Diogo Costa, Gregor Kobel, Andrei Lounine, Mike Maignan, Giorgi Mamardachvili, Emiliano Martinez, Unai Simon, Yann Sommer e Ronwen Williams.

Due nuovi trofei

Per questa edizione 2024 compaiono due nuovi trofei: miglior allenatore di una squadra maschile e miglior allenatore di una squadra femminile.

Per gli uomini abbiamo due italiani, Carlo(Real Madrid) e Gian Piero(Atalanta) vincitori rispettivamente dell'ultima edizione della Champions League e dell'Europa League: gli altri quattro candidati sono Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Luis de la Fuente (Spagna), Pep Guardiola (ManCity) e Lionel Scaloni (Argentina).