Pallone d'Oro, Messi trionfa davanti a Mbappé e Haaland

Lionel Messi ha vinto per l'ottava volta in carriera il Pallone d'Oro. La Pulce si è messo alle spalle due giovanotti come Kylian Mbappé, vicecampione del mondo con la Francia, e Erling Braut Haaland vincitore della Champions League con il Manchester City ma senza gol in finale contro l'Inter di Simone Inzaghi (quinto il marcatori di quella partita, lo spagnolo Rodri). A pesare sulla vittoria del fuoriclasse argentino ovviamente la conquista del Mondiale con l'Argentina con la doppietta messa a segno dall'ex Barcellona nell'atto finale disputato in Qatar. 2009 la prima volta, poi 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023, staccato il suo "rivale" di sempre Cristiano Ronaldo fermo a quota 5 e oggi nemmeno nella lista dei 30 candidati.

Leo Messi wins the Ballon d’Or 2023 and it’s his 8th Ballon d’Or, it’s official!



2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2015 — 2019 — 2021 — 2023



Legend of the game. pic.twitter.com/YeZaFpZyq3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2023

Non solo Messi, però, visto che il Manchester City è stato premiato come il miglior club della scorsa stagione menter il portiere argentino Emiliano Martinez ha vinto il trofeo Yachine riservato al miglior portiere. L'argentino è stato grande protagonista nel successo della sua nazionale ai Mondiali in Qatar. Il premio Gerd Mueller per il miglior attaccante è stato vinto da Haaland mentre il pallone d'Oro femminile è stato conquistato dalla spagnola Aitana Bonmati, centrocampista del Barcellona e della nazionale spagnola e recente vincitrice del titolo mondiale. Infine, il premio Kopa come miglior giovane Under 21 è stato assegnato a Jude Bellingham, stella del Real Madrid

La lista completa dei candidati al Pallone d'Oro

La lista comprendeva, come sempre, 30 candidati: Lionel Messi, Erling Haaland, André Onana, Josko Gvardiol, Karim Benzema, Jamal Musiala, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Randal Kolo Muani, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Emiliano Martínez, Khvicha Kvaratskhelia, Rúben Dias , Nicolò Barella, Yassine Bounou, Martin Ødegaard, Julián Álvarez, Ilkay Gündogan, Vinícius Júnior, Rodri, Lautaro Martínez, Antoine Griezmann, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Kim Min-jae, Victor Osimhen, Luka Modric, Harry Kane.

La classifica finale del Pallone d'Oro

1° Lionel Messi (Psg-Inter Miami)

2° Kylian Mbappé (Psg)

3° Erling Braut Haaland (Manchester City)

4° Kevin De Bruyne (Manchester City)

5° Rodri (Manchester City)

6° Vinicius (Real Madrid)

7° - Julian Alvarez (Manchester City)

8° - Victor Osimhen (Napoli)

9° - Bernardo Silva (Manchester City)

10° - Luka Modric (Real Madrid)

11° - Mohamed Salah (Liverpool)

12° - Robert Lewandowski (Barcellona)

13° - Yassine Bounou (Siviglia - Al Hilal)

14° - Ilkay Gundogan (Manchester City-Barcellona)

15° - Emiliano Martinez (Aston Villa)

16° - Karim Benzema (Real Madrid - Al Ittihad)

17° - Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

18° - Jude Bellingham (Dortmund - Real Madrid)

19° - Harry Kane (Tottenham - Bayern Monaco)

20° - Lautaro Martinez (Inter)

21° - Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

22° - Kim Min-Jae (Napoli/Bayern Monaco)

23° - André Onana (Inter/Manchester United)

24° - Bukayo Saka (Arsenal)

25° - Josko Gvardiol (Lipsia/Manchester City)

26° - Jamal Musiala (Bayern)

27° - Nicolò Barella (Inter)

28° - Randal Kolo Muani (Eintracht/Psg)

28° - Martin Odegaard (Arsenal)

30° - Ruben Dias (Manchester City)