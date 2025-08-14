Papera di Chevalier, rimonta e rigori: Supercoppa al Psg

Nella maniera più rocambolesca il Psg vince la Supercoppa Europea battendo ai rigori 6-5 a Udine un Tottenham che si mangia le mani dopo aver condotto 2-0. Rimonta furiosa dei parigini con pareggio trovato ben oltre il novantesimo grazie a Ramos, uno dei nuovi entrati gettati nella mischia da Luis Enrique dopo aver sbagliato la formazione iniziale. Il Psg infatti ha combinato di tutto per perdere questa partita a cominciare dall'undici titolare, un'accozzaglia di punte e mezzepunte, 4 alla fine, svuotando il centrocampo. Incredibile ma vero, una volta trovatosi a un passo dal baratro, con dei cambi teoricamente difensivi, l'ingresso dello spagnolo Fabian Ruiz e del sudcoreano Kang-In Lee il vero eroe della serata (suo l'1-2), i parigini hanno svoltato e hanno trovato i due gol del pareggio e poi il successo ai calci di rigore. Niente supplementari, infatti. Chi si dispera invece è il Tottenham, avanti nettamente a inizio ripresa e poi travolto nel momento meno opportuno.

Certo, il Paris Saint-Germain sale ulteriormente in cima all'Europa dopo il trionfo in Champions League, ma deve fare i conti con il problema-portiere. Molta attesa su Chevalier, il neo-acquisto che ha mandato in soffitta Donnarumma, che però ha risposto con una papera che in caso di sconfitta sarebbe stata una crocifissione. Terribile l'intervento sul colpo di testa di Romero, buono per il provvisorio 2-0: sarà anche bravo con i piedi, come detto da Luis Enrique, ma con gli arti superiori c'è ancora molto da lavorare. Per fortuna del tecnico spagnolo ai rigori gli inglesi si sono lasciati ipnotizzare due volte dall'estremo difensore arrivato dal Lille.

Serata quindi che si conclude al meglio per il Psg dopo che nel pomeriggio di ieri i suoi tifosi erano arrivati in ritardo a Udine e non erano riusciti a svolgere quella che avrebbe dovuto essere una sorta di parata dimostrativa nei dintorni dello stadio. Il lavoro delle forze dell'ordine e il caldo soffocante hanno smorzato ogni altro bollore.