Gascoigne in terapia intensiva, ricovero dopo un collasso: come sta l’ex calciatore

C'è molta preoccupazione per le condizioni di salute della leggenda del calcio inglese, Paul Gascoigne, ricoverato d'urgenza in ospedale nella serata di venerdì 18 luglio a seguito di un malore mentre si trovava in casa, si parla di un collasso. Come scrive il The Sun, a trovarlo in uno stato di semi-incoscienza è stato l'amico e assistente personale Steve Foster.

Cosa è successo

Dalle prime ricostruzioni il 58enne, che si trova ricoverato in terapia intensiva in condizioni adesso stabili, ha avuto un malore nella sua abitazione di Poole, nel Dorset: resosi immediatamente conto della gravità della situazione, Foster non ha esistato un attimo a portare immediatamente in ospedale Gascoigne. Al quotidiano inglese l'amico ha ringraziato "tutti per il sostegno ricevuto finora da tanti vecchi amici che gli augurano il meglio e vogliono vederlo tornare al meglio ".

Come sta Gascoigne

A prestare calore e vicinanza a "Gazza", da venerdì, si sono stretti famiglia e amici dell'amatissima star: dalle ultime notizie che giungono dall'Inghilterra l'ex calciatore si starebbe riprendendo ma dovrà rimanere in osservazione ospedaliera ancora per molti giorni per ricevere tutte le cure del caso. " Paul è in ospedale, che è il posto migliore in cui possa stare in questo momento ", ha sottolineato Foster. A essere costantemente informati sull'evoluzione delle condizioni di salute sono i figlia Bianca, Mason e Regan mentre, tra gli ex amici calciatori, il The Sun menziona Peter Beardsley , Chris Waddle, Paul Merson e Vinnie Jones.

Una leggenda del calcio

Un calciatore talentuoso che non amava troppo gli schemi né in campo né tantomeno fuori: tra le sue squadre del cuore e dove ha lasciato il segno ricordiamo sicuramente la Lazio ma anche Tottenham e Glasgow Ranger, ha giocato in Nazionale dove in dieci anni ha collezionato 57 presente segnando 10 gol. Rimangono significative le sue lacrime dopo l'eliminazione dell'Inghilterra dai Mondiali di Italia '90 in semifinale contro la Germania ma è ricordato con affetto il gol incredibile siglato a Euro '96.

Purtroppo, è capitato spesso che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Paul Gascoigne si sia trovato coinvolto in vicende personali soprattutto per problematiche con l'alcol e problemi

Breaking: Football legend Paul Gascoigne has been found collapsed at home and 'rushed to intensive care'.



Become a GB News Member: https://t.co/mNsRsGC8ef pic.twitter.com/rKH3416e2r — GB News (@GBNEWS) July 20, 2025

psichici. Si è temuto per la salute di Gazza anche poche settimane fa per la chiusura della sua azienda, un'agenzia immobiliare chiamata Companies House, sciolta successivamente per la mancata presentazione di alcuni documenti.