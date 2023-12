Paura per Lavezzi, ricoverato con fratture e ferite da taglio: ecco cosa è successo

Ezequiel Lavezzi, 38enne ex attaccante di Napoli e Paris Saint-Germain, si trova ricoverato al "Sanatorio Cantegril" di Punta del Este, in Uruguay, si trova in vacanza con compagna, familiari e alcuni amici.

I media argentini riferiscono che il Pocho sarebbe rimasto ferito alla scapola durante una festa a Josè Ignacio, località uruguaiana dove l'ex attaccante ha una casa, ma la dinamica al momento è tutt'altro che chiara. La polizia invece si è limitata a far sapere che Lavezzi si è sentito male una volta andato a letto e che a quel punto ha chiamato il pronto soccorso. Al momento non risulterebbe alcuna denuncia sebbene la stampa uruguaiana parli di "ferita da taglio all'addome" e "frattura all'altezza della clavicola". In attesa di notizie più chiare, le forze dell’ordine non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, limitandosi ad annunciare che "è già stata avviata un’indagine per fare luce sull’accaduto".

Cosa è successo

Secondo quanto riportato dal quotidiano El Paìs e da TyC Sports, che citano fonti familiari, l’argentino sarebbe stato vittima di un incidente domestico. Alcuni siti riportano di una presunta lite in famiglia (con il fratello) per motivi economici poi finita male. Altri invece citando fonti vicine al giocatore, assicurano che non ci sarebbe stata alcuna aggressione pur confermando la ferita all'addome e la frattura alla clavicola. In particolare "Radio La Red" riferisce che Lavezzi era salito su una scala per cambiare una lampadina e, cadendo, avrebbe urtato contro un mobile, riportando le suddette ferite.

Pocho Lavezzi internado en Punta del Este con heridas: la policía no menciona que lo hayan apuñalado. https://t.co/BRAnbtqQIr pic.twitter.com/0PmFUVoLpZ — Clarín (@clarincom) December 20, 2023

La chiamata alla polizia sarebbe partita intorno alle 4.30 per richiedere intervento immediato. A sollecitare l’intervento delle forze dell’ordine nel bel mezzo della festa che Lavezzi stava dando nella sua villa di José Ignacio sarebbe stata la compagna, Natalia Borges. Una volta sul posto, gli agenti hanno sollecitato l’arrivo di un’ambulanza per poi scortare il Pocho in ospedale a causa delle evidenti ferite.

Un banale incidente domestico oppure una violente lite domestica? Il dubbio per ora resta. Intanto le forze dell’ordine, hanno avviato gli accertamenti del caso perché evidentemente poco convinte della versione fornita dai presenti. Dalla clinica si attende ancora il primo bollettino medico, ma il Pocho sarebbe comunque fuori pericolo. Nelle prossime ore la polizia potrebbe raccogliere la testimonianza dell'ex attaccante del Napoli e quelle dei presenti per provare a ricostruire i fatti, nella maniera più veritiera possibile.