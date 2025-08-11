Bova, Totti e crisi di coppia: così diventano gossip da ombrellone per gli italiani

Quanto piace agli italiani mettere il naso nei matrimoni altrui? Se si tratta di quelli vip, la risposta è: molto. Soprattutto se in crisi o finiti. Le lunghe giornate trascorse lentamente sotto gli ombrelloni devono pur essere riempite in qualche modo e, forse, per molti il modo migliore sono le chiacchiere sulle sfortune altrui. Anche perché diversi matrimoni noti sono finiti proprio d'estate, come quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che ha alimentato un'intera stagione estiva qualche anno fa. Di recente è il caso Bova a tenere banco sulle spiagge italiane, anche se un po' diverso rispetto al caso del matrimonio del "Pupone". Ma la lista potrebbe essere molto più lunga, perché da sempre gli italiani lo considerano un piacevole intrattenimento estivo, dai tempi della Dolce Vita felliniana.

È un appuntamento fisso, un passatempo nazionale che sostituisce le parole crociate e i tornei di beach volley, perché le vite altrui, rigorosamente famose, diventano l'intrattenimento preferito, il nostro podcast da spiaggia. Se ne parla con i compagni d'ombrellone ma anche coni vicini d'ombrellone. E pure al bar se capita, perché tanto in un momento di pausa dal calcio, di assenza di grandi eventi sportivi e senza voler toccar il tema politico, che rischia di dividere le amicizie, è un tema neutro che sta bene su tutto e non causa fratture irreparabili. E poi, oltre a questo, c'è di più. Le chiacchiere da ombrellone si possono fare anche sul matrimonio della vicina, del commesso, della manager e di tutta un'ampia cerchia di conoscenti. E si fanno, eccome se si fanno. Ma quelle sui personaggi noti sono le più gettonate, e non solo perché possono essere fatte con tutti senza dover spiegare contesto e antefatti, ma perché le loro sfortune hanno un che di epico e consolatorio.

Come se le loro esistenze patinate da copertina facessero sentire meno solo l'italiano comune perché, dopotutto, anche se vivono nel lusso estremo e vanno in vacanza col jet privato nelle spiagge più esclusive, finiscono per litigare e lasciarsi un po' come tutti, al pari di chi trascorre le sue ferie nella spiaggia sotto casa con un

ombrellone in 10ima fila. In fondo, non c’è niente di più estivo del gusto agrodolce del pettegolezzo, che fa sentire un po’ più vivi e, in qualche modo, un po’con i piccoli drammi quotidiani.