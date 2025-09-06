Paura per Luis Enrique: cade in bici e finisce in ospedale, sarà operato. Come sta il tecnico del Psg

Paura per Luis Enrique, finito nelle scorse ore in ospedale a seguito di una brutta caduta in bicicletta: il tecnico del Paris Saint-Germain dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla clavicola fratturata a seguito dell'incidente.

A rendere noto l'episodio è la stessa società calcistica francese, che con uno striminzito comunicato ha annunciato il ricovero dell'allenatore spagnolo, augurandogli una pronta guarigione, ma senza fornire ulteriori dettagli sulla vicenda.

Approfittando del periodo di sosta per le nazionali, Luis Enrique ha raggiunto la Spagna insieme ai suoi familiari per trascorrere qualche giorno di vacanza e relax: l'incidente si è verificato nella giornata di ieri, venerdì 5 settembre, quando è datata la nota emessa dal Psg.

L'ex tecnico del Barcellona è un grandissimo appassionato di ciclismo, e quando ha la possibilità anche a Parigi dedica del tempo al suo amore per le due ruote. Non solo, dal momento che sui suoi profili social posta spesso e volentieri delle foto in sella alla sua bici e ama misurarsi in competizioni impegnative, avendo partecipato a varie edizioni della Gran Fondo e ad alcune gare internazionali di mountain bike.

"In seguito alla caduta in bicicletta di venerdì, l'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique è stato trasportato al pronto soccorso e verrà sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura della clavicola" , ha scritto il club fresco campione d'Europa sui social network ufficiali. "Il Paris Saint-Germain desidera esprimere il suo pieno sostegno a Luis Enrique e augurargli una pronta guarigione. Il club fornirà ulteriori informazioni a breve ", conclude il comunicato.

Al momento non è dato sapere quanto l'allenatore originario di Gijón potrà tornare a sedersi sulla panchina del Psg: il prossimo impegno ufficiale è in calendario domenica 14 settembre per il match casalingo contro il Lens, valevole per la quarta giornata della Ligue 1, che al momento i parigini conducono in vetta alla

classifica a punteggio pieno, avendo vinto i primi tre incontri. È molto difficile pensare che per allora, dato il necessario periodo di riposo post operatorio, il tecniico possa già essere a disposizione della sua squadra.