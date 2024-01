"Pieno di lividi e malconcio": cosa è successo a Paul Gascoigne

Non comincia nel migliore dei modi il 2024 di Paul Gascoigne, indimenticato calciatore della Nazionale inglese, le cui condizioni fisiche hanno preoccupato vistosamente chi lo ha visto in giro sul lungomare di Bornemouth, appena all'esterno di un hotel, nelle scorse ore mentre litigava con due persone. " Fisicamente e mentalmente malconcio e pieno di lividi ", ha dichiarato al quotidiano inglese Daily Mail un testimone, il signor Terry Swinton, che si trovava sul posto ed ha assistito a tutta la scena.

Cosa è successo

Il leggendario centrocampista inglese soprannominato Gazza è stato visto discutere animatamente con un uomo e una donna che, secondo la ricostruzione di Swinton, gli avrebbero chiesto dei soldi che si sarebbe rifiutato di dargli. L'altro problema, però, è che Gaiscogne non riusciva nemmeno a mettere insieme due parole e completare una frase di senso compiuto. A tutto questo, il testimone ha assistito uscendo dalla struttura per fumare una sigaretta: dopo che i due si sono allontanati, Swinton ha riportato l'ex centrocampista in hotel per farlo calmare un po', si è seduto con lui per una decina di minuti prima di lasciarlo con lo staff dell'albergo.

Il racconto del testimone

" Ho subito riconosciuto chi fosse - ha dichiarato al quotidiano inglese - Lui è un eroe per me ma quando l'ho visto mi si è spezzato il cuore a dire il vero. Noi uomini di una certa età sappiamo tutti chi è, siamo cresciuti con lui". Il signor Swinton, 54 anni, soggiornava nell'hotel Travelodge Bournemouth Seafront e ha insistito sul fatto che le due persone stessero cercando di portargli via dei soldi forse aiutati dalle precarie condizioni fisiche e mentali di Gazza. " Mi sono assicurato che le due persone non gli avessero tolto nulla e sono tornato di sopra a guardare la partita anche se non mi interessava più, pensavo sempre a Gazza", ha aggiunto. Il signor Swinton ritiene che Gascoigne abbia trascorso la notte in albergo e fosse ancora alla reception quando era sceso di sotto per una fumata mattutina.

Nel momento del buongiorno e chiedendo a Gascoigne come si sentisse, la risposta è stata breve e sintetica, perché " riusciva a malapena a mettere insieme una frase" . Insomma, quanto accaduto all'ex campione inglese non è una novità assoluta, purtroppo: già in gioventù e all'apice della sua carriera calcistica è stato spesso trovato in stato confusione e ubriaco tant'é che lui stesso ha ammesso problemi di alcolismo e salute mentale dopo i suoi anni trascorsi sul campo di calcio. Il Daily Mail ricorda che Gascoigne pagò 20mila sterline per farsi mettere nello stomaco dei pellet anti-alcol nel tentativo di smettere di bere.

Gascoigne, che vanta 57 presenze e 10 reti con la Nazionale inglese, è stato in riabilitazione per ben sette volte oltre a essere stato internato ai sensi della legge sulla salute mentale nel 2008 e nel 2014.