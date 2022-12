Capolista Frosinone fermata dal Pisa, il Parma sbanca Brescia

Una delle sfide più interessanti dell'ultima giornata del campionato di Serie B è stata quella tra Frosinone e Pisa, con i toscani che hanno strappato un pareggio per 0-0 sul campo della capolista. Con lo stesso risultato è terminata anche la gara fra Sudtirol e Ternana, mentre la Reggina si riscatta dalla sconfitta interna subita dai ciociari nel turno infrasettimanale, andando a vincere a Como, e il Benevento batte il Cittadella. Continua la crisi del Perugia che perde a Cagliari. Il Genoa, dopo aver battuto il Sudtirol in casa va ad impattare sul campo dell’Ascoli. Da sottolineare il pareggio tra Spal e Palermo, mentre il Bari asfalta il Modena e il Venezia liquida il Cosenza. Infine, nel posticipo del lunedì sera, il Parma espugna il "Rigamonti" di Brescia e si porta al quinto posto in classifica a 26 punti a pari merito con la Ternana.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio come sono andate le gare della 17^ giornata. Cominciamo da quella tra Cagliari e Perugia, partita davvero spettacolare: la squadra rossoblu va in vantaggio con Pavoletti al 20' raddoppiando poi al 27' con Lapadula, ma gli umbri non si danno per vinti e accorciano le distanze con Strizzolo al 29', acciuffando il pareggio al 54' con Casasola. Al minuto 81' ci pensa Pavoletti a timbrare il gol vittoria per i sardi.

Allo "Stirpe" la sfida tra Frosinone e Pisa ha visto contrapporsi le due squadre più in forma in questo momento. I toscani guidati da Luca D’Angelo hanno dato del filo da torcere ai ciociari, imponendo il pari. Da sottolineare, parlando di alta classifica, il successo esterno per 1 a 0 della Reggina in quel di Como, che con un gol su rigore di Hernani al 78′ ha riscattato la debacle interna subita dal Frosinone.

Spettacolo di gol da parte del Bari al San Nicola, coi padroni di casa che asfaltano il Modena per 4-1: baresi in vantaggio al 6′ con Ruben Botta, raddoppio di Folorunsho al 20'. Al 54′ il Bari sigla il tris, complice un autogol del gialloblu Cittadini, mentre nel primo minuto di recupero va in gol anche Di Cesare. Diaw al 95′ segna il gol della bandiera.

Finisce in parità, a reti bianche, il match del" Del Duca fra Ascoli e Genoa, con i marchigiani desiderosi di riscattare con un successo la sconfitta subita a Pisa, mentre i liguri avrebbero voluto replicare il successo ottenuto in casa con il Sudtirol. A proposito della squadra altoatesina, ha impattato per 0-0 con la Ternana fra Ie mura amiche anche se i biancorossi allenati dal tecnico Pierpaolo Bisoli hanno disputato una buona gara sfiorando il gol in diverse occasioni. Pareggio anche fra Spal e Palermo, in una gara dove però ci sono stati due gol, uno per parte, con i ferraresi passati in vantaggio con Meccariello al 10′, e il solito Brunori che ha pareggiato al 32′.

Altre vittorie da sottolineare sono quella del Benevento che batte il Cittadella per 1-0 con una rete di Tello al 22′, e poi quella del Venezia che ha la meglio sul Cosenza per 2-0. I lagunari sbloccano il risultato prima con Crnigoj al 18′ e poi al 75' con Tessmann.

Nel posticipo di lunedi sera il Parma batte il Brescia al "Rigamonti". Al 16' ci pensa Dennis Mann a sbloccare il risultato a favore dei ducali. Nella ripresa la squadra di Pecchia gestisce bene il risultato, segnando con Bonny la rete del 2 a 0 in pieno recupero. Da parte del Brescia, se si eccettua un tiro su colpo di testa di Moreo, non si sono registrate altre azioni di rilievo.

La classifica dei capocannonieri vede in testa sempre Cheddira, con 9 reti, seguito da Brunori del Palermo, che con il gol segnato alla Spal ha raggiunto quota 8.

Matteo Brunori, dal suo profilo Facebook

Risultati 17^ giornata



Cagliari-Perugia 3-2

Ascoli-Genoa 0-0

Benevento-Cittadella 1-0

Como-Reggina 0-1

Spal-Palermo 1-1

Sudtirol-Ternana 0-0

Venezia-Cosenza 2-0

Bari-Modena 4-1

Frosinone-Pisa 0-0

Brescia-Parma

Classifica

Frosinone 36

Reggina 32

Bari 29

Genoa 27

Parma 26

Ternana 26

Brescia 24

Pisa 23

SudTirol 23

Ascoli 22

Cagliari 22

Benevento 21

Modena 21

Palermo 20

Venezia 19

Cittadella 19

Spal 17

Cosenza 17

Como 16

Perugia 13

Prossimo turno

Pisa-Brescia

Reggina-Bari

Cittadella-Sudtirol

Cosenza-Ascoli

Modena-Benevento

Parma-Spal

Ternana-Como

Palermo-Cagliari

Genoa-Frosinone

Perugia-Venezia