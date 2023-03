Pizzaiolo, vespa e tricolore: la vignetta del Porto che indigna gli interisti

Tra 24 ore si giocherà la sfida che per l'Inter vale una stagione, l'ottavo di finale di ritorno in terra portoghese all'Estadio do Dragao di Porto: non servono di certo motivazioni particolari alle due società ma ci ha pensato la squadra di casa ad accendere la gara sui social con una vignetta che rappresenta la sfida di domani sera ma che non è andata giù ai tifosi nerazzurri.

Gli immortali luoghi comuni

Nelle scorse ore, l'account Twitter ufficiale della società portoghese ha pubblicato un grafico in cui si trovano 5 calciatori del Porto, tre a sinistra e due a destra del protagonista della vicenda: un pizzaiolo con tanto di baffoni dal color sfumato nero e azzurro sopra una vespa rossa made in Italy con il tricolore ai lati, sciarpetta nerazzurra al collo e vassoio sul quale è rappresentato lo stemma dell'Inter e un pallone. Il tutto corredato dal classico cappello cilindrico da cucina con fascia tricolore e stemma interista. Insomma, manca davvero la rappresentazione della pizza e del mandolino e abbiamo completato tutti i luoghi comuni sul nostro Paese che evidentemente resistono, intatti, al passare del tempo.

Le reazioni social

Nel giro di poche ore sono state già oltre 400mila le visualizzazioni e migliaia di like. Anche su Facebook la società portoghese non ha dimenticato di pubblicare, addirittura come foto copertina ma anche come post la vignetta con il pizzaiolo italiano-nerazzurro a bordo della sua vespa con la scritta in italiano (venuta male): " Senti la vibrazione? È una notte di Champions in arrivo. Martedì abbiamo bisogno di un Drago che lancia fiamme. Contiamo su di te?" Ovviamente, non sono mancate, alcune ironiche altre stizzite le reazioni dei supporters nerazzurri. " Giustamente la Pizza perché mettere lo Smog e la Co2 della Pianura Padana sarebbe stato troppo complicato per il grafico", ha twittato Andrea. Giò, giustamente, si interroga: " Da quando Milano è conosciuta per la pizza? ", con Dwight che sottolinea il fatto di non essere la squadra di calcio della città di Napoli.