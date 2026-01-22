PokerStarsNews match sponsor della sfida fra Como e Torino

PokerStarsNews.it, il sito di informazione dedicato agli amanti di tutti gli sport - dal calcio al basket, dal ciclismo ai motori, dal Poker Sportivo agli eSports - sarà match sponsor della partita tra Como 1907 e FC Torino, in programma sabato 24 gennaio alle ore 15 allo stadio “Giuseppe Sinigaglia”, valida per la 22ª giornata del Campionato Serie A Enilive.

In qualità di Official Sleeve Partner del Como 1907 e Match Sponsor dell’evento, PokerStarsNews accompagnerà la sfida fra le squadre allenate da Fabregas e Baroni con una serie di iniziative dedicate ai tifosi che sono state pensate per coinvolgere il pubblico prima, durante e dopo la partita, nel segno dell’intrattenimento.

I tifosi presenti allo stadio potranno infatti mettersi alla prova in sfide “uno contro uno” su postazioni di Blade Spot, un gioco interattivo che testa riflessi, velocità di reazione e precisione. Nel corso della giornata saranno proposte anche attività di intrattenimento ideate per coinvolgere il pubblico e rendere l’atmosfera allo stadio ancora più dinamica e partecipativa.

Per l’occasione, lo stadio “Giuseppe Sinigaglia” sarà personalizzato con una scenografia firmata “PokerStarsNews”, ideata per celebrare la passione per lo sport e l’intrattenimento.

Con queste iniziative, PokerStarsNews conferma il proprio impegno nel crearead alto valore aggiunto per la comunità dei tifosi del Como e per tutti gli appassionati di sport e la partnership con il Como 1907 si conferma un asset strategico per rafforzare il legame con il territorio e valorizzarne le eccellenze.