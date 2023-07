"Potrebbe avere la leucemia". La notizia choc dall'Argentina su Wanda Nara

La famiglia Icardi sta vivendo un momento molto difficile, estremamente delicato. Wanda Nara è infatti ricoverata da mercoledì scorso, presso la clinica Los Arcos, per via di forti dolori addominali e il giornalista Jorge Lanata ha sganciato la bomba. Durante la trasmissione Radio Mitre, infatti, la moglie e agente dell'attaccante del Galatasaray soffrirebbe, dalle prime analisi effettuate, di un’infiammazione della milza e di un’anomalia significativa a livello dei globuli bianchi. "Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico, ma resta segreto e ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia", le informazioni provenienti dall'Argentina.

Per questa ragione, in maniera forse un po' affrettata, si sarebbe parlato di leucemia. "Wanda sarebbe entrata a Los Arcos con un forte mal di pancia, gli esami del sangue le avrebbero dato pessimi risultati e starebbero per rifarli. Mauro Icardi è con lei molto angosciato...", una delle notizie provenienti dall'Argentina in merito al suo stato di salute.

Andres Nara ha confermato che la figlia è tornata a casa dopo gli esami di routine, perché si sentiva male e voleva sapere come stava, ora non è più ricoverata”. Wanda Nara sarebbe dovuta partire per un viaggio in Europa con marito e figli ma il tutto al momento resta in standby. L'imprenditrice argentina, che attualmente conduce l'edizione locale di Masterchef, e la sua famiglia hanno preferito celarsi dietro al silenzio ma l'assenza social della 36enne ha suscitato fondati dubbi sul suo stato di salute.

L'ultimo post risale a lunedì, inerente alla sua attività televisiva in Argentina, da quel momento niente più stories e niente più altri post per una donna abitutata a vivere sui social network.