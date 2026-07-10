ProPatria iscritta alla serie D, decisive le garanzie di Bassi

L'Aurora Pro Patria 1919 ce l'ha fatta. A quanto risulta al Giornale l'iscrizione al campionato LND Serie D per la stagione sportiva 2026/2027 è arrivata poco dopo le 12.

La documentazione richiesta, comprensiva della garanzia necessaria, è stata depositata nei termini previsti. Decisivo il ruolo del sindaco Fdi Emanuele Antonelli, "per il prezioso supporto e l'impegno profuso in particolare nelle ultime decisive ore, a dimostrazione del grande attaccamento ai colori biancoblu", dicono in una nota l'avvocato Rosanna Zema e Luca Bassi, che hanno garantito un'iscrizione che in molti davano per impossibile. Complice la decisione della vecchia proprietà di cedere le quote all'azionista di maggioranza Giancarlo Travagin, il quale aveva fatto sapere: "Iscrivo la Pro Patria e poi la vendo".

In realtà, a quanto risulta al Giornale,

è stato l'azionista di minoranza Bassi a farsi carico delle garanzie necessarie all'iscrizione, scongiurando il rischio di far sparire la gloriosa società calcistica. Una mossa foriera di altre novità nei prossimi giorni.