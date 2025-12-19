Dura protesta dei tifosi della Fiorentina: cosa accadrà domenica

Una crisi senza fine, quella della Fiorentina, che oltre all'ultimo posto che occupa in campionato con soli 6 punti dopo 15 gare e nessuna vittoria all'attivo (nell'ultimo turno è arrivata la sconfitta interna contro il Verona), ha perso anche l'ultima e decisiva gara di Conference League contro il Losanna e sarà costretta a disputare gli spareggi avendo concluso al 15esimo posto. Per queste ragioni, la tensione con i tifosi è alle stelle ed in vista della gara di Serie A di domenica 21 dicembre contro l'Udinese, il cuore pulsante della curva ha già stabilito di protestare facendo mancare il proprio apporto nei primi 20 minuti, con i tifosi che entreranno allo stadio in un secondo momento.

La rabbia della Curva Fiesole

" Lo scempio che squadra e società stanno portando avanti ha ormai superato ogni limite di sopportazione per tutto il popolo viola. I gruppi organizzati pertanto comunicano che per i primi 20 minuti della partita tra Fiorentina e Udinese la Curva Fiesole rimarrà vuota ", si legge in un duro comunicato. " Invitiamo tutto lo stadio a fare lo stesso. Il silenzio e la nostra assenza sono ciò che si merita chi sta calpestando la storia di una città e la sua gente. Vergognatevi tutti! ". Insomma, si preannuncia una domenica "calda" all'Artemio Franchi con i tifosi sul piede di guerra, sportivamente parlando, e una tensione che certamente non mancherà visto il clima che ormai si respira da parecchie settimane.

"Ora bisogna reagire"

A mettere la faccia dopo la sconfitta in Conference League è stato Rolando Mandragora che alle domande della stampa ha detto che bisogna cercare di uscire al più presto dall'attuale situazione che vive la Viola. " Bisogna trovare la forza di reagire, la situazione si sta facendo sempre più difficile e complicata, noi dobbiamo essere i primi " ha rimarcato ai microfoni di SkySport il centrocampista che ha voluto chiarire l'episodio della fascia di capitano quando gli è stata consegnata dal compagno di squadra Dzeko al momento del cambio. " Non mi permetterei mai di buttarla per terra. È scivolata, l'ha presa Viti e l'ha data a Pablo Marì che nella distinta era il vice capitano designato ".

A parte questo episodio, è inevitabile che i problemi più importanti riguardano la crisi in cui è sprofondata la Fiorentina e da cui non sembra in grado di uscire. " Forse abbiamo parlato fin troppo finora, dobbiamo reagire con i fatti, scavando in noi. Siamo delusi, arrabbiati " ha ribadito Mandragora. " Non so perché non riusciamo a reagire - ha aggiunto Sohm - So solo che adesso dobbiamo più che mai stare uniti. Siamo poco squadra vedendoci in campo? Non lo so. Se ne è discusso tanto.

Se è anche una questione di testa? C'è anche paura, non possiamo fare peggio di così, bisogna cercare una soluzione perché non dobbiamo continuare in questo modo. La Fiorentina non è abituata a stare così in basso, dobbiamo giocare con maggiore energia".