Fiorentina nel baratro, perde in casa col Verona

Nuovo capitombolo della Fiorentina, battuta in casa in extremis dal Verona. I viola sono ultimi in classifica a sei punti senza aver vinto ancora una sola partita in questa stagione di Serie A. A condannare i toscani è l'attaccante nigeriano Orban che sigla una doppietta, al 42' e poi al 93'.

La seconda rete del Verona, quella che stronca le speranze viola, è rocambolesca: Bernede da fondo campo riesce miracolosamente (e davvero per pochi millimetri) a tenere in campo il pallone con cui serve il compagno di squadra Orban che timbra in rete.

L'Hellas sale così a 12 punti, ancora in zona retrocessione, ma a sole due lunghezze da Parma, Cagliari e Genoa.

Tifosissimo della Fiorentina, a fine partita si fa sentire anche il senatore Matteo Renzi. "Firenze non merita questo scempio", scrive su X l'ex premier.