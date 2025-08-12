Psg choc, Gigio fatto fuori anche dalla Supercoppa

È guerra tra il PSG e Gigio Donnarumma dopo che il portiere settimana scorsa ha rifiutato il rinnovo col club francese. I transalpini non hanno convocato il portiere italiano per la finale di Supercoppa Europea in programma domani sera a Udine contro il Tottenham. Un chiaro segnale di rottura - dopo aver già preso Chevalier dal Lille per 40 milioni come sostituto - per spingere l'estremo difensore ad accasarsi altrove, visto che il Paris dopo il caso Mbappé vuole evitare di perdere a parametro zero un altro suo gioiello; mentre il capitano della nazionale italiana punta ad andare via gratis tra un anno, quando scadrà appunto il suo contratto. Alla finestra ci sono Manchester City, Chelsea e Manchester United. Il braccio di ferro è appena iniziato: ne vedremo delle belle.

Continua a rinforzarsi il Milan che chiude altri due acquisti: presi il centrale Koni De Winter (dal Genoa per 20 milioni) e il terzino destro svizzero Zachary Athekame (dallo Young Boys per 9,5 milioni più il 10% sulla futura vendita). Intanto il ds rossonero Igli Tare domenica sera e ieri è rimasto in azione in Inghilterra per cercare di capire se ci sono i margini per la cessione di Yunus Musah al Nottingham Forest per 30 milioni e dialogare col Manchester United per Rasmus Hojlund, che può arrivare in prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto (40 milioni). Una pista che può decollare in settimana, anche se per l'attacco il Diavolo non molla la presa neppure per Vlahovic (Juventus). L'elevato ingaggio del serbo resta, però, uno scoglio difficile da superare. Al di là di alcune voci circolate nelle ultime ore, l'Inter non è affatto intenzionata a mollare la presa per Ademola Lookman, che resta il principale obiettivo di Marotta e Ausilio. La dirigenza interista ha già incassato il si del nigeriano (contratto quinquennale da 4 milioni a stagione più bonus) e prepara nei prossimi giorni un nuovo affondo. La sensazione è che non appena la Dea avrà rintracciato il sostituto possa aprire alla vendita del numero 11. Tempo al tempo. Per la difesa i nerazzurri restano sempre vigili sul fronte Giovanni Leoni (il Parma chiede 40 milioni per cederlo). Un colpo da finanziare mediante la cessione di Pavard, che piace in Premier League, Turchia e Arabia e che l'Inter può cedere per 20 milioni. Passi avanti tra la Juve e Andrea Cambiaso per il rinnovo del contratto fino al 2030; mentre per piazzare gli assalti a Randal Kolo Muani (PSG) e Matt O'Riley (Brighton), però la Vecchia Signora per affondare il colpo dovrà prima completare alcune cessioni. In uscita ci sono Djalo, Arthur, Douglas Luiz, Miretti e McKennie.

Asse tra il Napoli e la Liga: i Campioni d'Italia prendono Miguel Gutierrez dal Girona per 20 milioni e si avvicinano a Juanlu Sanchez (Siviglia); mentre Raspadori è stato ceduto all'Atletico Madrid per 26 milioni (bonus inclusi). Infine il Como «spagnolo»: dopo Morata (Milan) è in arrivo anche Inaki Pena (Barcellona).