Punto arbitri, Orsato: “Avanti così, Guida a Napoli”

Daniele Orsato non indietreggia di un centimetro. «Tiremm innanz» potrebbe chiosare Amatore Sciesa. «Non abbiamo chiuso il var, non abbiamo abolito il rigore, non abbiamo varato un nuovo regolamento. La linea guida di questo campionato è questa e non cambieremo fino al 30 maggio. Me lo hanno anche chiesto allenatori e calciatori». Che il nuovo capo della Can, assistito dal dt Messina, tirerà dritto per la sua strada si è capito dal primo giorno della sua gestione a dispetto dei rari nostalgici del precedente designatore (Rocchi ndr) ma questo non significa che sono stati nascosti gli errori. Tutt’altro. Durante l’incontro di ieri a Lissone con i giornalisti, Orsato li ha fatti rivedere uno per uno (i mancati rigori di Torino-Milan e Fiorentina-Frosinone più la mancata espulsione di Caqueret del Como e Jimenez - Fiorentina -), senza alcun imbarazzo, segnalando poi le decisioni condivise (gol di De Bruyne in Genoa-Napoli dopo colloquio arbitro-varista: «Hai visto la spinta?» «Sì, poca roba» oppure il mancato rigore in Inter-Napoli «non c’è la certezza del tocco di mano»).

D’altro canto le cifre nelle prime 5 giornate dimostrano i vantaggi: più tempo effettivo (quasi 6′); meno falli fischiati (da 25 a 22,5), meno rigori (da 12 a 5), meno ammoniti (da 4 a 3,22), meno espulsioni (2), zero accerchiamenti, meno interventi var (1+3). Per capire la linea guida fondamentale il comandamento n°1: «La distinzione tra contatto e fallo, i contatti non sono falli». Fin qui la spiegazione («ma non sono qui per convincervi») poi le notizie. La prima, quasi rivoluzionaria: Marco Guida, già 4° uomo in Napoli-Como, fischietto residente nel napoletano tornerà ad arbitrare il Napoli (non Maresca che è della sezione di Napoli). La seconda sulle carriere separate tra arbitri e varisti: «Io non ero a mio agio a Lissone, alcuni arbitri, Fabbri e Di Bello, sono molto bravi; non voglio dividerli ma terrò conto delle caratteristiche». Infine la trasmissione open var di Dazn sarà riproposta ma con un format diverso: assicurazione fornita dal segretario della Figc Marco Brunelli. E Orsato ha dato la sua adesione.